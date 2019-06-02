تدشين توزيع زكاة الفطر للفقراء والمحتاجين في حجة [03/يونيو/2019] حجة-سبأ:

دشن وكيل محافظة حجة للشئون الإعلام والثقافة عادل شلي ومعه مدير فرع الهيئة العامة للزكاة توزيع زكاة الفطر للفقراء والمحتاجين.



وفي التدشين أشاد الوكيل شلي بدور فرع هيئة الزكاة بالمحافظة في توزيع زكاة الفطر بما يخفف جزء من معاناة الفقراء والمساكين خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي يمرون بها.



وثمن حرص الهيئة العامة للزكاة على توزيع زكاة الفطر الفقراء والمحتاجين ضمن مصارفها الشرعية .. مؤكدا أن ثمار إنشاء الهيئة العامة للزكاة كان له الأثر الايجابي على الواقع.



من جانبه أوضح مدير فرع الهيئة العامة للزكاة محمد حجر أن فرع الهيئة يعمل وفقا للآلية المعتمدة من الهيئة العامة للزكاة التي شددت على توزيع زكاة الفطر على الفقراء.



ونوه بتعاون السلطة المحلية في توزيع زكاة الفطر والذي يعكس مدى الاهتمام بتخفيف معاناة الفقراء والمساكين وصرف الزكاة وفقا لمصارفها الشرعية.





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