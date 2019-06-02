محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين توزيع كسوة وجعالة العيد على المرابطين بالساحل الغربي الحديدة - سبأ :

دشن القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم ومعه مشرف المحافظة أحمد البشري توزيع كسوة وجعالة العيد على ٣٦ ألف و٧٥٧ من مرابطي الساحل الغربي والذي تنفذه مؤسسة يمن ثبات للتنمية تحت شعار " أعيادنا جبهاتنا ".



وفي التدشين أشاد قحيم والبشري بجهود مؤسسة يمن ثبات في توفير كسوة وجعالة العيد لمرابطي الساحل الغربي إسهاما منها في إدخال الفرحة إلى نفوسهم .



ونوها بالبطولات التي يسطرها المرابطين في الساحل الغربي دفاعا عن الوطن ومحافظة الحديدة وتكبيد العدوان ومرتزقتهم خسائر فادحة في مختلف الجبهات.



فيما أوضح مدير فرع مؤسسة يمن ثبات للتنمية بالحديدة عبد الله المرسلي أن توزيع كسوة وجعالة العيد تستهدف ٣٦ ألفا و٧٥٧ من مرابطي الساحل الغربي.



وأكد أن توزيع كسوة وجعالة العيد يهدف لإدخال الفرحة إلى قلوب أبطال الجيش واللجان الشعبية والتأكيد على وقوف الجميع إلى جانبهم في خندق الدفاع عن الوطن.

سبـأ [02/يونيو/2019]وفي التدشين أشاد قحيم والبشري بجهود مؤسسة يمن ثبات في توفير كسوة وجعالة العيد لمرابطي الساحل الغربي إسهاما منها في إدخال الفرحة إلى نفوسهم .ونوها بالبطولات التي يسطرها المرابطين في الساحل الغربي دفاعا عن الوطن ومحافظة الحديدة وتكبيد العدوان ومرتزقتهم خسائر فادحة في مختلف الجبهات.فيما أوضح مدير فرع مؤسسة يمن ثبات للتنمية بالحديدة عبد الله المرسلي أن توزيع كسوة وجعالة العيد تستهدف ٣٦ ألفا و٧٥٧ من مرابطي الساحل الغربي.وأكد أن توزيع كسوة وجعالة العيد يهدف لإدخال الفرحة إلى قلوب أبطال الجيش واللجان الشعبية والتأكيد على وقوف الجميع إلى جانبهم في خندق الدفاع عن الوطن.سبـأ