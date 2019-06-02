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  اقتصاد
الصين تؤكد ان الضغوط الامريكية لايمكن ان ترغمهاعلى اتفاق تجاري
[02/يونيو/2019]
بكين-سبأ:

اكد مسؤول صيني اليوم إن ضغوط الولايات المتحدة لا يمكن أن ترغم بلاده على اتفاق تجاري، رافضا الاتهامات الامريكية للصين بالتراجع عن تعهداتها.


  وقال نائب وزير التجارة الصيني وانغ شو ون في مؤتمر صحفي إن اتهام الولايات المتحدة للصين بالتراجع عن تعهداتها تصرف غير مسؤول.

واضاف وانغ الذي كان ضمن فريق التفاوض التجاري الصيني ”إذا أراد الجانب الأمريكي ممارسة أقصى ضغوط وتصعيد الخلاف التجاري لإرغام الصين على الإذعان وتقديم تنازلات، فهذا مستحيل تماما“.وتابع قائلا  ”لا اتفاق على أي شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء“.

وقال وانغ ”خلال المشاورات، تخطت الصين الكثير من الصعوبات وتقدمت بحلول عملية. لكن الولايات المتحدة تراجعت، فحين تعطيهم بوصة يطلبون ياردة“.

وأضاف أن الولايات المتحدة تقدمت بمطالب مبالغ فيها وأصرت على إضافة ”مطالب تتعلق بالحقوق السيادية الصينية“ للاتفاق بين البلدين. وتابع أن رفع الرسوم الجمركية أدى إلى تفاقم التوترات وأضر المفاوضات بشدة.
  وقال وانغ الذي كان يتحدث في مناسبة للكشف عن سياسة الحكومة إزاء الحرب التجارية إن الولايات المتحدة تبالغ في تقدير العجز التجاري بين البلدين وإنه يجب عدم إلقاء اللوم على الصين لتراجع الوظائف في قطاع الصناعات التحويلية بالولايات المتحدة.

  وأضاف وانغ أن عجز الولايات المتحدة في تجارة السلع والخدمات مع الصين يقترب من 150 مليار دولار، وليس 410 مليارات دولار كما قال المسؤولون الأمريكيون. وأضاف أنه يجب عدم ضم تجارة السلع المصنعة من مواد مستوردة مع الولايات المتحدة في حسابات العجز التجاري.

وكانت قد تصاعدت التوترات التجارية بين البلدين الشهر الماضي بعد أن اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين بنكث تعهداتها السابقة بإجراء تغييرات هيكلية لممارساتها الاقتصادية.

وفي وقت لاحق، فرضت واشنطن رسوما إضافية تصل نسبتها إلى 25 بالمئة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، وهو ما دفع بكين للرد.
سبـأ
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