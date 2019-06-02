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القطاع الصحي بإب يقدم قافلة لأسر المرابطين في الجبهات
[02/يونيو/2019]
إب - سبأ :

قدم القطاع الصحي بمحافظة إب اليوم قافلة غذائية مكونة من ٢٢٠ سلة غذائية متكاملة لأسر المرابطين في الجبهات تسلمتها مؤسسة يمن ثبات بإب.

وأكد محافظ إب عبدالواحد صلاح خلال تسليم القافلة أن استمرار قوافل العطاء من أبناء إب لأسر المرابطين في الجبهات، يؤكد على مكانتهم في أوساط المجتمع واعترافا بتضحياتهم في الدفاع عن الوطن الأرض والعرض.

وأشار إلى أن المرابطين في الجبهات يستحقون من الجميع المزيد من البذل والعطاء .. مثمنا جهود القطاع الصحي بالمحافظة السابق في رفد الجبهات وتعزيز تلاحم وصمود وثبات المرابطين في الجبهات وتوفير ما يحتاجونه من خدمات طبية وعناية بالجرحى.

من جانبه أوضح وكيل المحافظة لقطاع الصحة والمنظمات الدكتور أشرف المتوكل أن هذه القافلة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، وستكون هناك قوافل صحية من المديريات لأسر المرابطين تقديرا للتضحيات التي يسطرها الأبطال في مختلف الجبهات.

ونوه بدور كل من ساهم في هذه القافلة التي تعد أقل ما يمكن تقديمه لمن يضحون بأرواحهم رخيصة في الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.

فيما أوضح مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عبدالله السماوي ونائبه الدكتور عمار المتوكل أن القطاع الصحي لن يألوا جهدا في تقديم الدعم والمساندة للمرابطين في الجبهات.

وأشارا إلى أن هذه القافلة تأتي ضمن سلسلة قوافل طبية وغذائية يقدمها القطاع الصحي للمرابطين وأسرهم .

سبـأ
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