ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 02 - يونيو - 2019 الساعة 11:55:52م
اجتماع مشترك للمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني
عقد اليوم بصنعاء اجتماع مشترك للمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي.
وزير دفاع الصين: سنقاتل أمريكا حتى النهاية
أعلن وزير الدفاع الصيني ، وي فنغ خه، اليوم الاحد بأن بلاده ستقاتل أمريكا حتى النهاية, على خلفية تنفيذها عمليات في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه , ومحاولة فصل تايوان عن الصين .
تراجع أسعار النفط وخام برنت يهبط الى اقل من 67 دولار للبرميل
تراجعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمائة اليوم الجمعة .. متجهه صوب أكبر انخفاض شهري لها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني مع اتساع نطاق النزاعات التجارية وعودة إنتاج الخام الأمريكي إلى مستويات قياسية.
بتغلبه على توتنهام في النهائي.. ليفربول يحرز كأس دوري أبطال اوروبا
تغلب ليفربول الانجليزي على مواطنه توتنهام في نهائي دوري الابطال الاوروبي الذي اقيم في مدريد، بهدفين لصفر ليحقق بذلك لقبه السادس في هذه البطولة.
آخر الأخبار:
تدشين توزيع كسوة وجعالة العيد على المرابطين بالساحل الغربي
الصين تؤكد ان الضغوط الامريكية لايمكن ان ترغمهاعلى اتفاق تجاري
القطاع الصحي بإب يقدم قافلة لأسر المرابطين في الجبهات
الدفاعات الجوية تسقط طائرة تجسسية لقوى العدوان بالحديدة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
المجلس الدستوري الجزائري يلغي انتخابات الرئاسة في الـ4 من يوليو القادم
[02/يونيو/2019]
الجزائر-سبأ:

قرر المجلس الدستوري الجزائري اليوم إلغاء  الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو القادم وذلك لنقص المرشحين مما يطيل فترة الانتقال السياسي في البلاد.

ونقل التلفزيون الجزائري الرسمي عن المجلس الدستوري قوله إنه لم يتلق سوى ملفي مرشحين اثنين وأعلن رفضهما.

ولم يحدد المجلس موعدا جديدا للانتخابات الرئاسية وطلب من الرئيس الانتقالي عبدالقادر بن صالح تنظيم تصويت في تاريخ لاحق.

  ومن المرجح أن تمدد هذه الخطوة حكم الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح الذي كان من المقرر أن يبقى لحين إجراء تصويت لاختيار رئيس جديد بعد أن أنهى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حكمه الذي استمر 20 عاما تحت ضغط من احتجاجات حاشدة.

ودعا الفريق أحمد قايد صالح، الذي يدير الفترة الانتقالية، الأحزاب السياسية والمحتجين إلى الاجتماع لمناقشة سبل الخروج من الأزمة.

سبـأ
  المزيد من (عربي ودولي)
الرئاسة الفلسطينية تدين انتهاك الاحتلال ومستوطنيه لحرمة الاقصى
قطر تعلن تحفظها على بيان مكة لتعارضه مع سياستها الخارجية
الرئيس الايراني:أمريكا يجب ان تعود دولة طبيعية للحوار معها
تعهد كوري جنوبي ياباني أمريكي بنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية
مقتل واصابة تسعة مسلحين من حركة طالبان في غارات جوية بأفغانستان
القضاء العراقي يقضي بإعدام فرنسيين متهمين بالانتماء لتنظيم (داعش)
سورية : بيان مكة لا يعبر إلا عن تبعية الدول المشاركة لسادتها في الغرب
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 50 فلسطينياً ويستولي على اراضي في الضفة الغربية
وزير دفاع الصين: سنقاتل أمريكا حتى النهاية
جيش الكيان الصهيوني يجدد اعتداءاته على لبنان وينتهك مياهه الاقليمية
العدوان السعودي على اليمن
الغزاة والمرتزقة يكثفون خروقاتهم لاتفاق الحديدة وإصابة خمسة مواطنين بتعز
[02/يونيو/2019]
طيران العدوان يشن غارتين على منطقة قاع الجامع في محافظة إب
[02/يونيو/2019]
الرئيس المشاط يعزي في وفاة فواز حسن باعوم
[01/يونيو/2019]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية سنحان
[01/يونيو/2019]
قوى العدوان تخرق اتفاق الحديدة باستهداف الأحياء السكنية
[01/يونيو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by