محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين توزيع زكاة الفطر على الفقراء والمساكين في إب إب - سبأ :

دشن محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم بمديرية الظهار صرف زكاة الفطر على الفقراء والمساكين بمديريات المحافظة.



وفي التدشين حث المحافظ صلاح اللجان المشكلة والمكونة من مدراء المديريات ومدراء فرع هيئة الزكاة واللجان الإشرافية التعاون على إيصال الزكاة إلى مستحقيها وفقا لكشوفات الحصر المرفوعة من المديريات.



وأكد أن عملية الصرف تأتي ضمن مشروع الزكاة في مصارفها الثمانية والذي تنفذه الهيئة العامة للزكاة .. وقال " نشكر قائد الثورة والقيادة السياسية على إخراج هذا المشروع وتنفيذه على الواقع من خلال صرف الزكاة في مصارفها الشرعية ".



وأشار محافظ إب إلى أن صرف الزكاة وفقا لمصارفها الشرعية يسهم في إحياء وترسيخ قيم التراحم والتآخي والتكافل الاجتماعي الذي حث عليه الدين الإسلامي.



وشدد على ضرورة اضطلاع المكلفين بالمسئولية في إخراج ما عليهم من زكوات وتسليمها لفروع هيئة الزكاة بمركز المحافظة والمديريات.



من جانبه أوضح مدير فرع هيئة الزكاة بالمحافظة علي عبدالله الجبر أن إجمالي المستحقين لزكاة الفطر 14 ألفا و200 حالة في مختلف المديريات.



وأشار إلى أنه سيتم صرف مبلغ 15 ألف ريال للحالة المستحقة والمستهدفة من الفقراء والمساكين خلال الفترة المحددة لها حتى قبل صلاة عيد الفطر.



وحث الجبري اللجان على إيصال زكاة الفطر إلى مستحقيها وتحقيق المقاصد الشرعية من تحصيلها وتوزيعها وفقا للفرائض الشرعية بما يخفف من حدة الفقر وتحقيق مبدأ التكافل خصوصا في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.



بدوره أشار يحيى القاسمي إلى أنه سيتم تشكيل لجان مجتمعية لمتابعة وتقييم عملية الصرف وإيصالها إلى المستحقين.



حضر التدشين مدراء المديريات ومدراء فروع هيئة الواجبات وعضوا اللجنة الإشرافية بالمحافظة عامر أشرف ومحمد النقيب.

سبـأ [02/يونيو/2019]وفي التدشين حث المحافظ صلاح اللجان المشكلة والمكونة من مدراء المديريات ومدراء فرع هيئة الزكاة واللجان الإشرافية التعاون على إيصال الزكاة إلى مستحقيها وفقا لكشوفات الحصر المرفوعة من المديريات.وأكد أن عملية الصرف تأتي ضمن مشروع الزكاة في مصارفها الثمانية والذي تنفذه الهيئة العامة للزكاة .. وقال " نشكر قائد الثورة والقيادة السياسية على إخراج هذا المشروع وتنفيذه على الواقع من خلال صرف الزكاة في مصارفها الشرعية ".وأشار محافظ إب إلى أن صرف الزكاة وفقا لمصارفها الشرعية يسهم في إحياء وترسيخ قيم التراحم والتآخي والتكافل الاجتماعي الذي حث عليه الدين الإسلامي.وشدد على ضرورة اضطلاع المكلفين بالمسئولية في إخراج ما عليهم من زكوات وتسليمها لفروع هيئة الزكاة بمركز المحافظة والمديريات.من جانبه أوضح مدير فرع هيئة الزكاة بالمحافظة علي عبدالله الجبر أن إجمالي المستحقين لزكاة الفطر 14 ألفا و200 حالة في مختلف المديريات.وأشار إلى أنه سيتم صرف مبلغ 15 ألف ريال للحالة المستحقة والمستهدفة من الفقراء والمساكين خلال الفترة المحددة لها حتى قبل صلاة عيد الفطر.وحث الجبري اللجان على إيصال زكاة الفطر إلى مستحقيها وتحقيق المقاصد الشرعية من تحصيلها وتوزيعها وفقا للفرائض الشرعية بما يخفف من حدة الفقر وتحقيق مبدأ التكافل خصوصا في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.بدوره أشار يحيى القاسمي إلى أنه سيتم تشكيل لجان مجتمعية لمتابعة وتقييم عملية الصرف وإيصالها إلى المستحقين.حضر التدشين مدراء المديريات ومدراء فروع هيئة الواجبات وعضوا اللجنة الإشرافية بالمحافظة عامر أشرف ومحمد النقيب.سبـأ