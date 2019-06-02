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  عربي ودولي
الرئاسة الفلسطينية تدين انتهاك الاحتلال ومستوطنيه لحرمة الاقصى
[02/يونيو/2019]
رام الله-سبأ:

دانت الرئاسة الفلسطينية بشدة، اليوم مسلسل الاعتداءات على المقدسات وتدنيس حرمة المسجد الأقصى المبارك من قبل جنود الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنيه، محذرة من التبعات الخطرة لهذه الممارسات والتى قد تجر المنطقة لدوامة جديدة من العنف.


وقال الناطق الرسمي باسم  الرئاسة نبيل أبو ردينه، في بيان له "نحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التصعيد الخطير في المسجد الاقصى المبارك، جراء استمرار الاقتحامات والاعتداءات على المصلين من قبل المتطرفين المستوطنين بحماية  قوات الاحتلال الاسرائيلي".

وحذّر ابو ردينه، من التبعات الخطرة للممارسات الإسرائيليّة، التي قد تجرّ المنطقة إلى دوامة جديدة من العنف، من شأنها أن تهدّد أمن المنطقة بأسرها، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك وتحمّل مسؤولياته بهذا الشأن، والضغط على إسرائيل لوقف هذه السياسة التي تحاول تحويل الصراع من سياسي الى صراع ديني لا تعرف عواقبه.

وقال الناطق الفلسطيني: "نحيي صمود المقدسيين وثباتهم مسطرين أروع معاني الصمود والكبرياء وهم يدافعون عن عاصمتهم ومقدساتهم أمام هذا العدوان الاسرائيلي المتمثل باقتحامات المستوطنين وبحماية جيش الاحتلال الاسرائيلي".
سبـأ
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