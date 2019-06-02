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  عربي ودولي
قطر تعلن تحفظها على بيان مكة لتعارضه مع سياستها الخارجية
[02/يونيو/2019]
قطر : سبأ:

أعلنت دولة قطر اليوم الأحد تحفظها على بيان قمة مكة المكرمة , واعتبرت البيان يتعارض وسياستها الخارجية  , وان البيان كان معد سلفا ولم يتم مناقشته خلال أعمال القمة .

ونقل التلفزيون العربي التابع لقطر عن وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، قوله

"  أن بلاده تتحفظ على بياني القمتين العربية والخليجية لأن بعض بنودهما تتعارض مع السياسة الخارجية للدوحة".

وأضاف آل ثاني "بيانا القمتين الخليجية والعربية كانا جاهزين مسبقا ولم يتم التشاور فيهما"، متابعا "قمتا مكة تجاهلتا القضايا المهمة في المنطقة كفلسطين والحرب في ليبيا واليمن".

وتابع آل ثاني "كنا نتمنى من قمم مكة أن تضع أسس الحوار لخفض التوتر مع إيران".

وسبق للرئيس العراقي برهم صالح أن اعترض على بيان مكة ,ووصفه بتجاهل القضايا المهمة المعاشة في العالم العربي وتطرقت لقضايا ثانوية لا تستحق الذكر .

سبـأ
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