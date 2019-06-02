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مؤسسة حيدرة ومنظمة الأيادي النقية توزعان كسوة العيد لـ800 طفلا وطفلة بصنعاء
[02/يونيو/2019]
صنعاء - سبأ :

وزعت مؤسسة حيدرة للسلام والتنمية الإنسانية كسوة عيد الفطر لـ800 طفلا وطفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء الأسر النازحة من محافظتي تعز والحديدة إلى العاصمة بتمويل من منظمة الأيادي النقية.

وذكر المدير التنفيذي لمؤسسة حيدرة عبدالجبار البحري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مشروع كسوة عيد الفطر الذي دشنته المؤسسة الأسبوع المنصرم يستهدف ألف و200 طفلا وطفلة من أبناء الأسر النازحة والأكثر احتياجاً وذوي الاحتياجات الخاصة بأمانة العاصمة ومحافظتي الحديدة والمحويت.

وبين أن المؤسسة ستدشن غدا الإثنين توزيع الكسوة لـ400 طفلا وطفلة من أبناء الأسر الفقيرة في محافظة المحويت.

وأشار إلى أن التوزيع سيتم في المحويت بمركز المدينة ومديريتي شبام كوكبان والرجم وفقا  لبيانات ميدانية دقيقة للحالات الأكثر احتياجا والأكثر تضررا من الحرب والحصار على اليمن.

ووفقا للمدير التنفيذي للمؤسسة تمت اختيار المستفيدين بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية وفرعيها بأمانة العاصمة ومحافظة المحويت بما يضمن وصول كسوة العيد إلى مستحقيها.

وأكد حرص مؤسسة حيدرة وشركائها على استكمال مشروع توزيع الكسوة قبل حلول العيد بما يسهم في تخفيف معاناة الأسر الفقيرة وإدخال الفرحة في نفوس الأطفال .

سبـأ
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