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تدشين توزيع زكاة الفطر للمستحقين بمديرية الجبين في ريمة
[02/يونيو/2019]
ريمة - سبأ :

دشن محافظ ريمة فارس الحباري ومدير فرع هيئة الزكاة بالمحافظة علي النهاري اليوم توزيع زكاة الفطر للمستحقين بمديرية الجبين تحت شعار" أغنوهم في هذا اليوم ".


وفي التدشين أكد المحافظ الحباري أهمية إيصال زكاة الفطر إلى مستحقيها بما يخفف من معاناة الفقراء والمساكين في مختلف مديريات المحافظة.

ونوه بجهود الهيئة العامة للزكاة في تنفيذ المشاريع التي تحقق المقاصد التي فرضت من أجلها الزكاة وتوزيعها في مصارفها الثمانية.

وشدد محافظ ريمة على ضرورة اضطلاع المكلفين بدورهم في تصويب مسار الزكاة في الاتجاه الذي يجسد المعنى الحقيقي لهذه الفريضة وفوائدها للفقراء والمحتاجين.

فيما أوضح رئيس فرع هيئة الزكاة بالمحافظة النهاري أن إجمالي المستحقين الذين سيتم صرف الزكاة الفطر لهم في مختلف مديريات المحافظة ثلاثة آلاف و333 حالة.

وأشار إلى أنه تم التدشين اليوم بمديرية الجبين للحالات الأشد فقرا والمساكين لـ 713حالة .. لافتا إلى أنه تم صرف 15 ألف ريال للحالة المستحقة.

ولفت النهاري إلى أن توزيع زكاة الفطر تسير وفقا لما تم التخطيط له بما يكفل إتمام الصرف للفئات التي تم تحديدها بمديريات المحافظة.

حضر التدشين مدير المديرية ماجد أمين ومدير هيئة الزكاة بالمديرية محمد الشهاري.
سبـأ
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