وكافحت ستيفنز المصنفة السابعة في ضربات الارسال لكنها كانت أكثر ثباتا من منافستها على ملعب فيليب شاترييه لتضرب موعدا مع البريطانية جوهانا كونتا في دور الثمانية.

وباتت بطلة أمريكا المفتوحة 2017 المرشحة الأولى في النصف الخاص بها من القرعة عقب خروج المصنفة الثانية عالميا التشيكية كارولينا بليسكوفا والهولندية كيكي بيرتنز إحدى المرشحات للفوز باللقب قبل بداية البطولة.

وتعرضت ستيفنز لبداية مهتزة بعد كسر إرسالها والنتيجة 3-3 لكنها كسرت ارسال موجوروزا بطلة فرنسا المفتوحة 2016 مرة أخرى وتقدمت 5-3.

وظلت اللاعبة الأمريكية بعيدة عن التألق لكنها اقتنصت المجموعة الأولى وسمح لها كسر ارسال منافستها مرة اخرى في المجموعة الثانية لترسل لحسم الفوز عبر النقطة الخامسة للفوز بالمباراة عندما ردت موجوروزا المصنفة 19 ارسال ستيفنز في الشبكة.