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تكريم الفرق الفائزة ببطولة الشهيد هلال الرمضانية لكرة القدم
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  رياضة
تكريم الفرق الفائزة ببطولة الشهيد هلال الرمضانية لكرة القدم
[02/يونيو/2019]
صنعاء - سبأ :

كرم رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس ومعه وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة اليوم الفرق الفائزة بالمراكز الأولى في بطولة الشهيد عبد القادرة هلال الرمضانية لكرة القدم.


وسلم رئيس مجلس الشورى ووزير الصناعة فريق الفاروق كأس البطولة لاحتلاله المركز الأول في البطولة المقامة من قبل مجلس شباب مسيك التربوي في أمانة العاصمة بمشاركة 16 فريقا.

وفي التكريم أكد رئيس مجلس الشورى، أهمية الدور الذي قام به عبد القادر هلال في خدمة الوطن عبر مناصبه في مختلف مراحل حياته.

ونوه بالأثر الطيب لهلال خلال توليه قيادة حضرموت وما يكنه له أبناءها واليمنيين من تقدير لإسهاماته وأدواره الوطنية .. وقال "نحن أبناء حضرموت نكن للشهيد هلال التقدير والوفاء، فالفرق الشبابية والرياضية نهضت في عهده بشكل كبير ".

وأكد العيدروس أن ذكرى الشهيد هلال لن ينساها الجميع سواء في صنعاء أو حضرموت ومناطق الجمهورية.

كما أكد حرص مجلس الشورى على دعم مثل هذه الأنشطة.. مؤكدا تكليف لجنة الشباب والرياضة في المجلس لتدارس هموم الشباب ومشاكلهم.

فيما استعرض عادل العقاري في كلمة اللجنة المنظمة أنشطة البطولة الـ13 وتخصيص تسميتها باسم الشهيد هلال منذ سنتين تقديرا لجهود الراحل.

وأحرز فريق الفاروق المركز الأول للبطولة بفوزه على فريق شباب الفاروق بهدفين نظيفين في المباراة النهائية بقيادة الحكم وديع السياغي.

وانطلقت البطولة مطلع شهر رمضان مشتملة 64 مباراة في جميع مراحلها بنظام المجموعات.

حضر التكريم وكيلا أمانة العاصمة علي شريم وأحمد الملصي ونجل الشهيد الراحل حسن عبد القادر هلال.
سبـأ
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