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تدشين توزيع كسوة العيد لأبناء المرابطين في الصافية بأمانة العاصمة
[02/يونيو/2019]
صنعاء - سبأ :

دشنت مؤسسة يمن ثبات التنموية بمديرية الصافية  بأمانة العاصمة اليوم معرض لتوزيع كسوة عيد الفطر على أبناء المرابطين في الجبهات بإشراف المكتب الإشرافي ﻷنصار بأمانة العاصمة.


وفي الافتتاح أكد عضو مجلس الشورى خالد المداني أهمية الدور المجتمعي في تعزيز التكافل الاجتماعي والتغلب على تداعيات العدوان في الجانب الاقتصادي والمعيشي.

وأشاد بجهود مؤسسة يمن ثبات في تقديم الرعاية والاهتمام بأسر المرابطين الذين يقدمون أرواحهم من أجل الوطن ويسطرون أروع ملاحم الاستبسال في مواجهة العدوان ومرتزقته.

وقال" مهما قدمنا لأسر المرابطين والشهداء والأسرى والجرحى، لا يمكن أن نوفيهم حقهم" .. مبينا أن تدشين معرض كسوة العيد بمديرية الصافية لأبناء المرابطين، وقبلها تدشين معارض مماثلة لأبناء الشهداء والأسرى، يؤكد تمسك أبناء اليمن بالهوية الإيمانية وتطبيق مبدأ التكافل الاجتماعي، وإدخال البسمة على أطفال أسر المرابطين والمحتاجين.

من جانبه أوضح مدير مكتب المدير التنفيذي لمؤسسة يمن ثبات خالد هاشم أن مشروع كسوة العيد يأتي في إطار اهتمام المؤسسة بأبناء وأسر المرابطين وتوفير احتياجاتهم.

وأشار إلى أن المعرض الذي يغطي كسوة 400 طفلا وطفلة من أبناء المرابطين، تم التجهيز له بدعم المنفقين والخيرين والتجار الذين يعدون شركاء المؤسسة في أعمالها وأنشطتها.

ولفت هاشم إلى أن افتتاح معرض كسوة العيد لأبناء المرابطين المديرية الصافية سيتبعه افتتاح معارض مماثلة بمديريات الأمانة، إلى جانب الإستمرار في مشروع توزيع 45 ألف سلة غذائية على أسر المرابطين والذي تم تدشينه خلال أيام بدعم الهيئة العامة للزكاة.

حضر التدشين رئيس مصلحة الهجرة والجوازات اللواء الركن عبدالكريم المروني وعضو محلي مديرية الصافية محمد الكميم، ومسئولي المكتب الإشرافي لأنصار الله بالمديرية.
سبـأ
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