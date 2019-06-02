محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل السلطة المحلية بتعز تدين استهداف المرتزقة للمواطنين بحي الأمن المركزي تعز - سبأ :

أدانت السلطة المحلية بتعز استهداف مرتزقة العدوان للمواطنين بحي الأمن المركزي في سوق الجملة بمنطقة الحوبان.



وأوضح مصدر بمحلي تعز لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مرتزقة العدوان أقدموا مساء أمس على استهداف المواطنين بحي الأمن المركزي جانب سوق الجملة بعدد من قذائف الهاون ما أدى إلى إصابة ستة مواطنين بإصابات مختلفة بينهم أطفال بالإضافة إلى تعرض عدد من منازل المواطنين لأضرار كبيرة.



وأشار المصدر إلى أن مرتزقة العدوان تمادوا في جرائمهم بحق المدنيين واستهداف الأحياء السكنية والممتلكات العامة والخاصة وهو ما يتعارض مع القيم والأعراف والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني.



وحمل المصدر مرتزقة العدوان داخل المدينة المسؤولية القانونية والإنسانية تجاه كل الجرائم التي تطال المواطنين .. مؤكدا أن تلك الجرائم لن تمر دون عقاب عاجلاً أو آجلا.

سبـأ [02/يونيو/2019]سبـأ