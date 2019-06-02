ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 02 - يونيو - 2019 الساعة 10:27:10م
وزير الخارجية يهنئ نظيره الإيطالي بالعيد الوطني
بعث وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله، برقية تهنئة إلى وزير خارجية جمهورية إيطاليا اينزو موافيرو ميلانيزي، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.
وزير دفاع الصين: سنقاتل أمريكا حتى النهاية
أعلن وزير الدفاع الصيني ، وي فنغ خه، اليوم الاحد بأن بلاده ستقاتل أمريكا حتى النهاية, على خلفية تنفيذها عمليات في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه , ومحاولة فصل تايوان عن الصين .
تراجع أسعار النفط وخام برنت يهبط الى اقل من 67 دولار للبرميل
تراجعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمائة اليوم الجمعة .. متجهه صوب أكبر انخفاض شهري لها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني مع اتساع نطاق النزاعات التجارية وعودة إنتاج الخام الأمريكي إلى مستويات قياسية.
بتغلبه على توتنهام في النهائي.. ليفربول يحرز كأس دوري أبطال اوروبا
تغلب ليفربول الانجليزي على مواطنه توتنهام في نهائي دوري الابطال الاوروبي الذي اقيم في مدريد، بهدفين لصفر ليحقق بذلك لقبه السادس في هذه البطولة.
آخر الأخبار:
الرئيس الايراني:أمريكا يجب ان تعود دولة طبيعية للحوار معها
تكريم الفرق الفائزة ببطولة الشهيد هلال الرمضانية لكرة القدم
تعهد كوري جنوبي ياباني أمريكي بنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية
مقتل واصابة تسعة مسلحين من حركة طالبان في غارات جوية بأفغانستان
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
السلطة المحلية بتعز تدين استهداف المرتزقة للمواطنين بحي الأمن المركزي
[02/يونيو/2019]
تعز - سبأ :

أدانت السلطة المحلية بتعز استهداف مرتزقة العدوان للمواطنين  بحي الأمن المركزي في سوق الجملة بمنطقة الحوبان.

وأوضح مصدر بمحلي تعز لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مرتزقة العدوان أقدموا مساء أمس على استهداف المواطنين بحي الأمن المركزي جانب سوق الجملة بعدد من قذائف الهاون ما أدى إلى إصابة ستة مواطنين بإصابات مختلفة بينهم أطفال بالإضافة إلى تعرض عدد من منازل المواطنين لأضرار كبيرة.

وأشار المصدر إلى أن مرتزقة العدوان تمادوا في جرائمهم بحق المدنيين واستهداف الأحياء السكنية والممتلكات العامة والخاصة وهو ما يتعارض مع القيم والأعراف والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني.

وحمل المصدر مرتزقة العدوان داخل المدينة المسؤولية القانونية والإنسانية تجاه كل الجرائم التي تطال المواطنين .. مؤكدا أن تلك الجرائم لن تمر دون عقاب عاجلاً أو آجلا.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
تدشين توزيع كسوة العيد لأبناء المرابطين في الصافية بأمانة العاصمة
تدشين عملية التنسيق في الجامعات اليمنية للعام 2019-2020م
وقفة بمستشفى عمران للأمومة والطفولة دعما ليوم القدس العالمي
كسر زحفين واسعين للمرتزقة في تعز
مؤسسة يمن تنمية توزع كسوة العيد للأطفال النازحين والمتضررين بصعدة
تدشين صرف المساعدات المالية لكسوة العيد لأبناء الشهداء بالطويلة
الجوف: فعالية تكريمية لجرحى وأسرى المحافظة
محافظ المحويت يدشن صرف زكاة الفطر للفقراء والمحتاجين
إب : قافلة غذائية من أبناء مديريات العدين لأسر المرابطين في جبهات القتال
اجتماع موسع برئاسة وزير المياه والبيئة لاستعراض عددا من التقارير البيئية
العدوان السعودي على اليمن
الغزاة والمرتزقة يكثفون خروقاتهم لاتفاق الحديدة وإصابة خمسة مواطنين بتعز
[02/يونيو/2019]
طيران العدوان يشن غارتين على منطقة قاع الجامع في محافظة إب
[02/يونيو/2019]
الرئيس المشاط يعزي في وفاة فواز حسن باعوم
[01/يونيو/2019]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية سنحان
[01/يونيو/2019]
قوى العدوان تخرق اتفاق الحديدة باستهداف الأحياء السكنية
[01/يونيو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by