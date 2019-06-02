محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين عملية التنسيق في الجامعات اليمنية للعام 2019-2020م صنعاء - سبأ :

دشن وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب بصنعاء اليوم عملية التنسيق والقبول الإلكتروني الموحد بالجامعات الحكومية والأهلية عبر البوابة الالكترونية (http://oasyemen.net) للعام الجامعي 2019- 2020م.



وأوضح الوزير حازب أن تدشين السياسة العامة للتنسيق والقبول في الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية، يتم لأول مرة في وقت مبكر وذلك بهدف إتاحة الفرصة للطلاب والطالبات التنسيق في التخصصات التي يرغبون فيها حسب معدلاتهم في أي جامعة يمنية.



وأشاد بجهود قيادة وطاقم المركز التقني للمعلومات في تطوير وتحديث البوابة الالكترونية وخدماته التقنية للجامعات والطلاب خاصة التنسيق والتسجيل للالتحاق بالتعليم الجامعي.



ولفت إلى أن الوزارة لديها وحدة فنية متكاملة ومنسجمة للتعامل مع مختلف القضايا التي قد تطرأ من خلال اللجنة العليا للتنسيق المعنية بتقديم الحلول والمعالجات لأي تظلمات أو إشكاليات تواجه سير التنسيق والقبول في الجامعات اليمنية .



ووجه وزير التعليم العالي قيادة المركز بمضاعفة الجهود والمتابعة والتقييم والتحديث والتطوير للبوابة التقنية وحل المشكلات الفنية التي ستظهر من جديد أمام الطلاب.



وشدد على ضرورة التزام الجامعات بالسياسة العامة للتنسيق والقبول لهذا العام وكذا الالتزام بآلية وأنظمة البوابة الالكترونية بما يحد من الإختلالات التي ترافق هذه العملية.



من جانبه أكد نائب وزير التعليم العالي رئيس اللجنة العليا للتنسيق والمقاعد المجانية الدكتور علي يحيى شرف الدين أنه سيتم إلزام الجامعات بالتقيد والالتزام بالسياسة العامة للتنسيق والقبول المحددة والمعتمدة للعام 2019/2020م .



وأشار إلى أنه سيتم فتح باب المنافسة على المقاعد المجانية المحددة لمختلف فئات المجتمع في الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية للعام الجامعي القادم عقب انتهاء التنسيق والقبول في النظام العام بالجامعات الحكومية .



ولفت الدكتور شرف الدين إلى أن هذه الآلية ستعمل على منح فرصة أخرى للطلاب الذين لم يستطيعوا الالتحاق في الجامعات الحكومية بالتقدم للمنافسة على المقاعد المجانية.



وذكر أنه سيتم منح فرصة أخرى للطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في الحصول على منحة مجانية في مختلف التخصصات الطبية والهندسية والعلوم الإدارية والإنسانية في الجامعات اليمنية، وذلك بالتقدم للتسجيل في النظام الموازي بالجامعات الحكومية أو التسجيل في الجامعات الأهلية مع مراعاة الالتزام بنسب القبول والطاقة الاستيعابية.



بدوره استعرض المدير العام التنفيذي لمركز تقنية المعلومات المهندس مصطفى الخالد الاستعدادات التي تمت لفتح عملية التنسيق والقبول بالبوابة الالكترونية للجامعات الحكومية والأهلية، ومزايا وأهداف النظام.



فيما استعرض فنيو المركز إجراءات التنسيق عبر البوابة الالكترونية http://oasyemen.net وتقديم لمحة موجزة حول طرق وخطوات التسجيل والاحتياطات الاحترازية والمعالجات المقترحة، وقنوات التواصل البديلة لتلقي أي استفسارات من الطلاب.



حضر التدشين وكلاء الوزارة لقطاعات البعثات الدكتور عبد الكريم الروضي، وقطاع الشئون التعليمية غالب القانص ووقطاع البحث العلمي الدكتور صادق الشراجي ومستشارو الوزير الدكتور محمد ضيف الله والدكتور فؤاد حسن ومحمود الصلوي وقيادات مركز تقنية المعلومات.

سبـأ [02/يونيو/2019]سبـأ