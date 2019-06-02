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آخر تحديث: الأحد، 02 - يونيو - 2019 الساعة 10:27:10م
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  رياضة
فيدرر يتأهل الى دور الثمانية في بطولة فرنسا للتنس
[02/يونيو/2019]
باريس-سبأ:

تأهل السويسري روجيه فيدرر إلى دور الثمانية لمنافسات فردي الرجال ببطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) ثاني بطولات جراند سلام الأربع الكبرى وذلك عقب فوزه على الأرجنتيني ليوناردو مايير اليوم في دور الستة عشر للمسابقة.

ولم يواجه فيدرر الذي يمتلك 20 لقبا في بطولات جراند سلام أدنى صعوبة في اجتياز عقبة منافسه الأرجنتيني، المصنف رقم 68 عالميا، بعدما تغلب عليه بنتيجة 6 / 2 و6 / 3 و6 / 3 في غضون ساعة و42 دقيقة فقط.

وضرب فيدرر الذي عاد للعب في البطولة بعد غياب أربعة أعوام، موعدا في دور الثمانية مع الفائز من المباراة التي تجمع بين اليوناني ستيفانوس تيستيباس السويسري و ستانيسلاس فافرينكا.

سبـأ
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