رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فيدرر يتأهل الى دور الثمانية في بطولة فرنسا للتنس باريس-سبأ:

تأهل السويسري روجيه فيدرر إلى دور الثمانية لمنافسات فردي الرجال ببطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) ثاني بطولات جراند سلام الأربع الكبرى وذلك عقب فوزه على الأرجنتيني ليوناردو مايير اليوم في دور الستة عشر للمسابقة.



ولم يواجه فيدرر الذي يمتلك 20 لقبا في بطولات جراند سلام أدنى صعوبة في اجتياز عقبة منافسه الأرجنتيني، المصنف رقم 68 عالميا، بعدما تغلب عليه بنتيجة 6 / 2 و6 / 3 و6 / 3 في غضون ساعة و42 دقيقة فقط.



وضرب فيدرر الذي عاد للعب في البطولة بعد غياب أربعة أعوام، موعدا في دور الثمانية مع الفائز من المباراة التي تجمع بين اليوناني ستيفانوس تيستيباس السويسري و ستانيسلاس فافرينكا.

سبـأ [02/يونيو/2019]سبـأ