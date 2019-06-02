محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة بمستشفى عمران للأمومة والطفولة دعما ليوم القدس العالمي عمران - سبأ:

نظم موظفو وكوادر مستشفى عمران للأمومة والطفولة اليوم وقفة احتجاجية بمناسبة يوم القدس العالمي تحت شعار " لا لصفقة ترامب القدس قضيتنا الأولى".





وفي الوقفة التي شاركها مدير المستشفى الدكتور هادي الحمزي، ندد المشاركون بصفقة القرن التي تسوقها أمريكا والسعودية لتصفية القضية الفلسطينية.



وأكدوا أن الخيار الوحيد لتحرير فلسطين هو المقاومة واستمرار الانتفاضة في وجه الكيان الصهيوني.



وجددوا التأكيد على الاستمرار في دعم القضية الفلسطينية حتى تحرير كل شبر من أراضي فلسطين المحتلة .. مشيرين إلى أن القضية الفلسطينية ستظل القضية الأولى للأمة الإسلامية مهما تخاذلت الأنظمة العميلة وسعت بالتحالف مع أمريكا والكيان الصهوني لإخضاع الشعوب وتركيعها.

سبأ [02/يونيو/2019]سبأ