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آخر تحديث: الأحد، 02 - يونيو - 2019 الساعة 10:27:10م
وزير الخارجية يهنئ نظيره الإيطالي بالعيد الوطني
بعث وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله، برقية تهنئة إلى وزير خارجية جمهورية إيطاليا اينزو موافيرو ميلانيزي، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.
وزير دفاع الصين: سنقاتل أمريكا حتى النهاية
أعلن وزير الدفاع الصيني ، وي فنغ خه، اليوم الاحد بأن بلاده ستقاتل أمريكا حتى النهاية, على خلفية تنفيذها عمليات في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه , ومحاولة فصل تايوان عن الصين .
تراجع أسعار النفط وخام برنت يهبط الى اقل من 67 دولار للبرميل
تراجعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمائة اليوم الجمعة .. متجهه صوب أكبر انخفاض شهري لها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني مع اتساع نطاق النزاعات التجارية وعودة إنتاج الخام الأمريكي إلى مستويات قياسية.
بتغلبه على توتنهام في النهائي.. ليفربول يحرز كأس دوري أبطال اوروبا
تغلب ليفربول الانجليزي على مواطنه توتنهام في نهائي دوري الابطال الاوروبي الذي اقيم في مدريد، بهدفين لصفر ليحقق بذلك لقبه السادس في هذه البطولة.
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وقفة بمستشفى عمران للأمومة والطفولة دعما ليوم القدس العالمي
[02/يونيو/2019]
عمران - سبأ:
نظم موظفو وكوادر مستشفى عمران للأمومة والطفولة اليوم وقفة احتجاجية بمناسبة يوم القدس العالمي تحت شعار " لا لصفقة ترامب القدس قضيتنا الأولى".


وفي الوقفة التي شاركها مدير المستشفى الدكتور هادي الحمزي، ندد المشاركون بصفقة القرن التي تسوقها أمريكا والسعودية لتصفية القضية الفلسطينية.

وأكدوا أن الخيار الوحيد لتحرير فلسطين هو المقاومة واستمرار الانتفاضة في وجه الكيان الصهيوني.

وجددوا التأكيد على الاستمرار في دعم القضية الفلسطينية حتى تحرير كل شبر من أراضي فلسطين المحتلة .. مشيرين إلى أن القضية الفلسطينية ستظل القضية الأولى للأمة الإسلامية مهما تخاذلت الأنظمة العميلة وسعت بالتحالف مع أمريكا والكيان الصهوني لإخضاع الشعوب وتركيعها.

سبأ
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