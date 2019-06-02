[02/يونيو/2019] المحويت - سبأ:
دشنت مؤسسة رعاية وتأهيل أسر الشهداء بمحافظة المحويت اليوم مشروع صرف المساعدات المالية لكسوة العيد لأبناء الشهداء بمديرية الطويلة.
وفي التدشين أشاد مدير المديرية علي قطينة بجهود القائمين علی المؤسسة لرسم الفرحة في وجوه أبناء الشهداء الذين بذلوا أرواحهم في سبيل الدفاع عن حياض الوطن.
وأكد أهمية تفقد أوضاع أسر الشهداء والجرحی والأسری عرفانا بتضحياتهم .. داعيا رجال المجتمع الميسورين إلی الاضطلاع بدورهم الإنساني تجاه الفئات المحتاجة.
فيما أكد مندوب الشهداء بالمديرية مطهر الويسي أنه تم تسليم مبالغ مالية لأبناء الشهداء في مناطق الطويلة لشراء كسوة العيد في إطار المشاريع الخيرية الإنسانية التي تنفذها مؤسسة رعاية وتأهيل أسر الشهداء.
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