محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الجوف: فعالية تكريمية لجرحى وأسرى المحافظة الجوف - سبأ:



كرّمت قيادة السلطة المحلية بالجوف ومؤسسة التكافل الإجتماعي جرحى وأسرى محافظة الجوف .



وفي الفعالية التي أقيمت بالمناسبة أكد المحافظ صالح درمان أهمية العناية بالجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم تقديرا لتضحياتهم الكبيرة في سبيل الله ودفاعا عن الوطن وعزته وكرامته.



وأشار درمان الى ان السلطة المحلية ستعمل على توفير الاحتياجات اللازمة للجرحى المعاقين وأسر الأسرى كأقل واجب تجاه تضحياتهم .



جرى في ختام الفعالية توزيع شهادات تكريمية ومبالغ رمزية للجرحى، بالإضافة الى تقديم أثاث لخيمة الشهداء في مديرية برط العنان.



حضر الفعالية مشرف محور برط حسن القاسمي وعدد من قيادات السلطة المحلية.

سبأ [02/يونيو/2019]سبأ