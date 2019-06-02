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محافظ المحويت يدشن صرف زكاة الفطر للفقراء والمحتاجين
[02/يونيو/2019]
المحويت - سبأ :



دشن محافظ المحويت فيصل أحمد حيدر اليوم، صرف زكاة الفطر للحالات المستحقة من الفقراء والمحتاجين ضمن مشروع الزكاة في مصارفها وتحت شعار "إغنموهم في مثل هذا اليوم".

وفي التدشين بمدينة المحويت بحضور أمين محلي المحافظة الدكتور علي الزيكم ووكيلا المحافظة حمود شملان ويحيى إبراهيم ومدير أمن المحافظة العميد محمد الحمزي ..أكد المحافظ حيدر أهمية المشروع في تلبية احتياجات الفقراء والمساكين.

وأشار إلى أن صرف زكاة الفطر للفقراء يعكس حرص القيادة السياسية للتخفيف من الأوضاع الكارثية الناجمة عن استمرار العدوان والحصار.

وحث مكتب الهيئة العامة للزكاة ومديري المديريات ومندوبي الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية على الحرص لتسليم مبالغ الزكاة يدا بيد للفئة المستحقة قبل عيد الفطر.

فيما أوضح مدير عام مكتب الهيئة بالمحافظة حميد الرضمي أن المشروع يستهدف خمسة آلاف و667 حالة في مختلف قرى وعزل المديريات ضمن مشروع الزكاة في مصارفها.

وأشار إلى أن الصرف يتم عبر معايير تضمن وصول الزكاة لمستحقيها في مديريات المحافظة التسع.. لافتا إلى أن المشروع يتم تمويله من إيرادات زكاة الفطر.

أكد الرضمي استمرار عمل اللجنة الاشرافية واللجان المكلفة بحصر الفقراء والمساكين ضمن المشروع الذي يستهدف 500 ألف حالة مستحقة في عموم محافظات الجمهورية.

وفي مديرية ملحان دشن وكيل المحافظة العزي محمد الشجاف مشروع صرف الزكاة للحالات المستهدفة في كافة مناطق المديرية.

 كما دشن عدد من وكلاء المحافظة ومدراء المديريات صرف زكاة الفطرة للمساكين.. مؤكدين الحرص على إنجاح المشروع وتحقيق هدفه الإنساني للتحفيف من آثار الأزمة التي فرضها العدوان والحصار.

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