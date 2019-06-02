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إب : قافلة غذائية من أبناء مديريات العدين لأسر المرابطين في جبهات القتال
[02/يونيو/2019] إب - سبأ:
سيّر أبناء مديريات العدين بمحافظة إب ، اليوم، قافلة غذائية لأسر المرابطين في جبهات العزة والكرامة ، عبر فرع مؤسسة يمن ثبات التنموية بالمحافظة.

وتستهدف القافلة تقديم أكثر من 300 سلة غذائية متكاملة لأسر الجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهات القتال.

وخلال تسيير القافلة أشاد وكيل المحافظة جمال الحميري بحرص أبناء مديريات العدين على المساهمة الفاعلة في رعاية أسر المرابطين وذويهم.

ولفت الى أن القافلة تأتي تقديراً من أبناء العدين لأسر المرابطين كأقل واجب يمكن تقديمه لمن يقدمون أرواحهم رخيصة دفاعا عن الوطن أرضا وإنسانا.

وثمن الوكيل الحميري بذل وعطاء وجهاء وتجار وأبناء العدين ، والذي جسد روح التكافل الاجتماعي بين أوساط المجتمع .. مؤكدا أن أبناء محافظة إب سيظلون سباقين في رفد الجبهات بالرجال والمال والعتاد حتى تحقيق النصر ودحر الغزاة والمحتلين.

من جانبهم اعتبر أبناء مديريات العدين تقديم هذه القافلة أقل واجب يمكن تقديمه تقديرا لتضحيات أبطال الجيش واللجان الشعبية الذين يسطرون أروع الملاحم البطولية في مختلف جبهات البطولة والصمود.

وأكدوا استمرارهم في رفد الجبهات بالمال والرجال والعتاد دفاعا عن سيادة الوطن وأمنه واستقراه.

حضر القافلة مديرو عموم مديريات حزم العدين وفرع العدين ومذيخرة ، عبده عثمان أبو جهلان ، وجمال المزحاني ، وأحمد زيد الشعوري ، وعدد من وجاهات ومشائخ وأعيان مديريات العدين .

سبأ
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