مؤسسة الشعب تدشن توزيع كسوة العيد للجرحى [02/يونيو/2019] صنعاء - سبا:

دشنت مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية بالشراكة مع مؤسسة الجرحى اليوم مشروع توزيع كسوه العيد للجرحى.



واوضح مدير المشاريع الصحية بالمؤسسة مجيب الفقيه ان عملية التوزيع ستتم على مرحلتين: الأولى نفذت اليوم واستهدفت 100 جريح من محافظة الجوف الذين يتلقون العلاج بمستشفيات ومراكز أمانه العاصمة.



وبحسب الفقيه فان المرحلة الثانية ستنفذ غدا من خلال توزيع كسوة العيد لـ 100 جريح من محافظة الحديده, مشيراً الى أن هذا المشروع ياتي ضمن انشطه المؤسسة الاجتماعية الهادفة الى تعزيز مبدأ التكافل المجتمعي كما انه ينفذ عقب تدشين مشروع توزيع كسوة العيد على الايتام.



واكد أهمية تقديم الرعاية والاهتمام بالجرحى تقديرا وعرفانا لما بذلوه من اجل الذود عن الوطن في مختلف الميادين.



من جانبه اكد مدير المشاريع بمؤسسة الجرحى الدكتور يحيى المتوكل ان المؤسسة تعتزم تنفيذ توزيع كسوة العيد لـ 900 جريح وذلك عبر مراحل.



وعبر عن شكره لجهود مؤسسة الشعب في جانب دعم و رعاية الجرحى, داعياً القطاع الخاص والمنظمات الانسانيه الى القيام بواجبها الوطني والإنساني تجاه الجرحى وان تحذو حذو مؤسسة الشعب في هذا الجانب.





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