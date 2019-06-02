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مناقشة الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك بأمانة العاصمة
[02/يونيو/2019] صنعاء - سبأ :
ناقش اجتماع موسع عُقد اليوم بأمانة العاصمة الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الفطر المبارك بالعاصمة صنعاء في مختلف القطاعات الخدمية.

واستعرض الاجتماع برئاسة وكيل أول أمانة العاصمة محمد الصرمي وضم وكلاء الأمانة والوكلاء المساعدين ومدراء المديريات ومناطق النظافة ومكاتب الأشغال، أهمية تضافر الجهود مضاعفتها في سبيل تحسين وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتهيئة الاجواء المناسبة لفرحة عيد الفطر.

وأكد الاجتماع على جميع القطاعات والمكاتب التنفيذية والمديريات بذل مزيد من الجهود والعمل بروح الفريق الواحد في سبيل الارتقاء بأعمال النظافة ورفع المخلفات والعشوائيات والبسطات من الشوارع الرئيسة وتنظيم حركة السير قبل وخلال أيام عيد الفطر للتخفيف من حدة الازدحام المروري وتخفيف معاناة المواطنين.

وشدد على الجميع استمرار الجهود والعمل من أجل تلبية احتياجات المواطنين خاصة في ظل استمرار العدوان الغاشم والحصار .. مشيداً بتفاعل جميع الوكلاء ومدراء المكاتب التنفيذية والمديريات والعاملين.

واستعرض مديرا مشروع النظافة بالأمانة المهندس جمال جحيش, والأشغال المهندس عبدالسلام الجرادي, آلية عمل النظافة والأشغال ليلة عيد الفطر في رفع البساطين من الشوارع وتنظيفها ورفع كافة المخلفات من الأسواق والشوارع.

وتطرقا جحيش والجرادي, إلى وضع برنامج يتضمن توزيع المعدات والآليات النظافة والأشغال في مختلف مديريات امانة العاصمة وبحسب الاحتياج المطلوب لكل مديرية.

سبأ
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