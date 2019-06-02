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هيئة الزكاة تدشن مشروع توزيع زكاة الفطر للفقراء والمساكين بمحافظة صنعاء
[02/يونيو/2019] صنعاء - سبأ :
دشنت الهيئة العامة للزكاة بمحافظة صنعاء اليوم توزيع زكاة الفطر للفقراء والمساكين ضمن مشروع " اغنوهم في هذا اليوم " تحت شعار " الزكاة في مصارفها ".

وفي التدشين الذي نفذ بمديرية همدان ، أشار رئيس الهيئة العامة للزكاة شمسان أبو نشطان إلى أن مشروع " اغنوهم في هذا اليوم " الذي ندشنه في مديرية همدان بمحافظة صنعاء سيستهدف أكثر من 6 آلاف حالة من الفقراء والمساكين .

وأوضح أبو نشطان أن هذا المشروع يأتي في إطار المشروع العام لتوزيع زكاة الفطرة الذي يستهدف الفقراء والمساكين على مستوى جميع محافظات الجمهورية بتكلفة إجمالية بلغت مليار و500 مليون .

وقال " نحن حريصون كل الحرص في الهيئة العامة للزكاة على أن تصرف الزكاة في مصارفها الشرعية التي أوجبها الله سبحانه و تعالى " .. داعيا جميع المواطنين إلى أن يبادروا ويسارعوا بإخراج زكاة الفطرة لإغناء الفقراء والمحتاجين من أوجب الله أن تصل الزكاة إليهم .

من جانبه أكد أمين عام المجلس المحلي بمحافظة صنعاء عبدالقادر الجيلاني أن هذا التدشين لمشروع توزيع زكاة الفطرة للفقراء بمديرية همدان امتداد للتوزيع في بقية مديريات المحافظة .

ودعا الجيلاني الجميع إلى تعزيز التراحم والتكافل فيما بينهم خصوصا مع حلول عيد الفطر المبارك.

بدوره أفاد مدير عام مديرية همدان عبدالله الأبيض أن هذا المشروع الذي ترعاه الهيئة العامة للزكاة يستهدف ألف حالة من الفقراء والمساكين كمرحلة أولى تليها المرحلة الثانية لتوزيع ما تبقى منهم والبالغ عددهم 6 آلاف و 700 حالة.

فيما أشار مدير مكتب الهيئة العامة للزكاة بمحافظة صنعاء حميد الغولي إلى أنه في إطار صرف الزكاة في مصارفها ننفذ مشروع توزيع زكاة الفطر في مديرية همدان الذي يستهدف الفقراء والمساكين والذي سيستمر حتى يوم العيد .. لافتاً إلى أن هذا التدشين انطلاقا لتوزيع زكاة الفطر في بقية مديريات محافظة صنعاء .

حضر التدشين وكيل الهيئة العامة للزكاة المساعد لقطاع المصارف رضوان حميد الدين ، ووكلاء محافظة صنعاء محمد دحان وعلي الغشمي وعدد من المعنيين في مديرية همدان .

سبأ
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