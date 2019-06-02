فريق الشهيد الصماد يتوج بلقب البطولة الرمضانية للقدم بعمران [02/يونيو/2019] عمران - سبأ :

توج فريق الشهيد الصماد بلقب البطولة الرمضانية لكرة القدم بمحافظة عمران بفوزه على فريق الصقر ب 0/3 في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب المدينة السكنية بمصنع الإسمنت.



وأشاد رئيس اللجنة العليا لتنظيم الفعاليات الرياضيّة والثقافية محمد الصريمي بمستوى أداء فريقي الشهيد الصماد والصقر الوصيف.



وجعا الشباب والرياضيين الى مواصلة الحماس والنشاط الرياضي الكروي في مختلف الألعاب بما يسهم في تنمية قدرات اللاعبين والشباب .



وفي الاختتام كرم رئيس اللجنة الإشراقية العليا للفعاليات الرياضيّة والثقافية محمد الصريمي فريق الشهيد الصماد بكاس البطولة والميداليات الذهبية وفريق الصقر بكاس الوصيف وميداليات فضية .



كما تم تكريم أفضل لاعب في البطولة محمد غيامه من فريق الصقر وأفضل

حارس في البطولة وليد مفلح من الصقر وهداف البطولة اسماعيل الزيلعي برصيد 11هدفا.



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