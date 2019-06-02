تكريم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم بمحافظة عمران

عمران- سبأ:

أقيم اليوم بمحافظة عمران حفل تكريم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم التي أقيمت خلال أيام الشهر الفضيل وعددهم 14 متسابقاً في فئات الجزأين والخمسة والعشرة أجزاء والعشرين جزءاً والمصحف كاملاً.



وفي الحفل أشار وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع تحفيظ القران الكريم صالح الخولاني ورئيس اللجنة الإشرافية العليا لتنظيم الفعاليات الثقافية والرياضية بمحافظة عمران محمد الصريمي ، إلى أهمية تكريم حفظة كتاب الله الكريم لما له من أثر في نفوس المتسابقين وتحفيزهم على التنافس واستنهاض المبدعين من الشباب في كافة المجالات.



وأشادا بالجهود التي بذلت في سبيل جمع هذه الكوكبة وتحفيزهم على التنافس على حفظ وتلاوة كتاب الله عز وجل، موضحين أنه شارك في المسابقة 39 مشاركاً.



وفي نهاية الحفل تم تسليم الفائزين الحاصلين على المراكز الأولى الدروع والشهادات التقديرية ومبالغ مالية.

[02/يونيو/2019]سبأ