القضاء العراقي يقضي بإعدام فرنسيين متهمين بالانتماء لتنظيم (داعش)

بغداد – سبأ :





وكشف مدع عام المحكمة أن "هنالك ما يكفي من الأدلة لإصدار حكم الإعدام بحقهما" .. مضيفا أن كلا الفرنسيين "كانا مقاتلين في تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)".



وذكرت التقارير إن أحد المحكوم عليهما بالإعدام يدعى فاضل عويدات وهو فرنسي من أصل جزائري وأن المحكمة رفضت شكواه بأنه تعرض للتعذيب حتى يعترف لأن التقرير الطبي لم يثبت ذلك.



ويوجد في العراق 12 متهماً فرنسياً كان بعضهم يقاتل في صفوف تنظيم (داعش) في سورية واعتقلتهم قوات كردية هناك وجرى تسليمهم لاحقا للعراق، وتجري الآن محاكمتهم، وأصدرت محكمة عراقية في حق 9 منهم أحكاماً بالإعدام.



وينص القانون العراقي على إصدار عقوبة الإعدام للمنتمين إلى الجماعات الإرهابية، حتى لمن لم يشاركوا في أعمال قتالية.



واصدرت المحاكم العراقية أحكاماً ضد أكثر من 500 أجنبي من عناصر (داعش) من الجنسين، النساء والرجال، لكن لم يتم إعدام أي منهم حتى الآن.



وأكدت الخارجية الفرنسية في وقت سابق معارضتها عقوبة الإعدام، لكن المتحدثة باسم الوزارة، أغنيس فون دير مول، أكدت أنه يتعين على المنتمين لتنظيم (داعش) المعتقلين في العراق أن يتحملوا المسئولية عن جرائمهم.

[02/يونيو/2019]قضت محكمة عراقية مختصة في قضايا الإرهاب اليوم الأحد بإعدام مواطنين فرنسيين بتهمة انتمائهما لتنظيم (داعش) ليصل عدد الفرنسيين المحكوم عليهم بالاعدام الى تسعة .سبأ