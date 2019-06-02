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سورية : بيان مكة لا يعبر إلا عن تبعية الدول المشاركة لسادتها في الغرب
[02/يونيو/2019]
دمشق – سبأ:

أكدت سورية أن البيان الختامي الصادر عن القمة الإسلامية المنعقدة في مكة لا يعبر إلا عن التبعية المكشوفة والمستمرة من الدول المشاركة لسادتها في الغرب.


وقال مصدر مسئول في وزارة الخارجية السورية في تصريح نقلته وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) اليوم تعليقاً على البيان الختامي للقمة "كان الأولى بالقمة الإسلامية المنعقدة فى مكة أن تبحث عن حلول لمشكلات بعض دولها المزمنة المتمثلة بالتطرف والعنف والتخلف والانغلاق وصولاً إلى انعدام الديمقراطية والحريات والانتهاك اليومي لحقوق الإنسان ..خاصة الدول المستضيفة.. قبل أن تتنطح لتقييم وتقويم دول كسورية سبقتها وما زالت بالديمقراطية والانفتاح والتطور والحضارة".

وأضاف المصدر "إن البيان الختامي الصادر عن هذه القمة لا يعبر إلا عن التبعية المكشوفة والمستمرة من هذه الدول لسادتها في الغرب".

 واشار الى ان "العودة إلى بيان جنيف واحد وفكرة هيئة الحكم الانتقالية التي أكل الدهر عليها وشرب إلا تأكيد من الدول المجتمعة على عماها وصممها المزمنين عن كل التطورات والاحداث المتلاحقة منذ سنوات إلى الآن".

وختم المصدر تصريحه بالقول "إن الجمهورية العربية السورية تؤكد أن الجولان أرض عربية سورية وستبقى كذلك وأنها ستحرر أراضيها المحتلة من قبل (إسرائيل) أو من قبل الإرهاب بكل الاشكال المتاحة وتشدد أنها لا تنتظر دعماً ولا بياناً من هكذا اجتماع أو غيره لتأكيد أحقيتها بجولانها أو بتحرير أراضيها".

سبأ
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