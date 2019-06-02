الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 50 فلسطينياً ويستولي على اراضي في الضفة الغربية

القدس المحتلة – سبأ :



إعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ظهر أمس وحتى صباح اليوم الأحد قرابة (50) مواطناً من الضفة الغربية، منهم (40) مواطناً من القدس وبينهم أمين سر حركة فتح شادي المطور.



ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن نادي الأسير في بيان له أنه ومنذ صباح اليوم استأنفت قوات الاحتلال اعتداءاتها على المواطنين المقدسيين، واستدعت عدداً من حراس المسجد الأقصى بعد أن اعتدت عليهم بالضرب المبرح، وذلك عقب اقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى.



وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت عشرات المواطنين وذلك أثناء توجههم للصلاة في المسجد الأقصى، حيث ارتفعت الوتيرة خلال الأيام القليلة الماضية.



وذكر نادي الأسير أن مواطنين جرى اعتقالهما من الخليل فجر اليوم ومواطن آخر اعتقلته قوات خاصة بسيارة مدنية من محافظة طوباس .



الى ذلك قررت سلطات الاحتلال، اليوم الاحد، الاستيلاء على 511 دونما من اراضي قرى بورين، وعراق بورين، وكفر قليل، جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس في تصريح نقلته وكالة (وفا) ان قوات الاحتلال اودعت مخططاً يقضي بالاستيلاء على 511 دونما من حوض رقم 15 في المناطق المسماة خلة الشيخ احمد والمشالح، من اراضي قرى بورين وعراق بورين وكفر قليل؛ بهدف توسعة مستوطنة (براخا).

[02/يونيو/2019]سبأ