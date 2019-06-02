ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 02 - يونيو - 2019 الساعة 02:48:28م
وزير الخارجية يهنئ نظيره الإيطالي بالعيد الوطني
بعث وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله، برقية تهنئة إلى وزير خارجية جمهورية إيطاليا اينزو موافيرو ميلانيزي، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.
وزير دفاع الصين: سنقاتل أمريكا حتى النهاية
أعلن وزير الدفاع الصيني ، وي فنغ خه، اليوم الاحد بأن بلاده ستقاتل أمريكا حتى النهاية, على خلفية تنفيذها عمليات في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه , ومحاولة فصل تايوان عن الصين .
تراجع أسعار النفط وخام برنت يهبط الى اقل من 67 دولار للبرميل
تراجعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمائة اليوم الجمعة .. متجهه صوب أكبر انخفاض شهري لها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني مع اتساع نطاق النزاعات التجارية وعودة إنتاج الخام الأمريكي إلى مستويات قياسية.
بتغلبه على توتنهام في النهائي.. ليفربول يحرز كأس دوري أبطال اوروبا
تغلب ليفربول الانجليزي على مواطنه توتنهام في نهائي دوري الابطال الاوروبي الذي اقيم في مدريد، بهدفين لصفر ليحقق بذلك لقبه السادس في هذه البطولة.
آخر الأخبار:
الأرصاد يتوقع استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي خلال الساعات القادمة
سورية : بيان مكة لا يعبر إلا عن تبعية الدول المشاركة لسادتها في الغرب
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 50 فلسطينياً ويستولي على اراضي في الضفة الغربية
عيد اليمنيين.. معاناة وإصرار على الحياة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 50 فلسطينياً ويستولي على اراضي في الضفة الغربية
[02/يونيو/2019]
القدس المحتلة – سبأ :

إعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ظهر أمس وحتى صباح اليوم الأحد قرابة (50) مواطناً من الضفة الغربية، منهم (40) مواطناً من القدس وبينهم أمين سر حركة فتح شادي المطور.


ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن نادي الأسير في بيان له أنه ومنذ صباح اليوم استأنفت قوات الاحتلال اعتداءاتها على المواطنين المقدسيين، واستدعت عدداً من حراس المسجد الأقصى بعد أن اعتدت عليهم بالضرب المبرح، وذلك عقب اقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى.

وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت عشرات المواطنين وذلك أثناء توجههم للصلاة في المسجد الأقصى، حيث ارتفعت الوتيرة خلال الأيام القليلة الماضية.

وذكر نادي الأسير أن مواطنين جرى اعتقالهما من الخليل فجر اليوم ومواطن آخر اعتقلته قوات خاصة بسيارة مدنية من محافظة طوباس .

الى ذلك قررت سلطات الاحتلال، اليوم الاحد، الاستيلاء على 511 دونما من اراضي قرى بورين، وعراق بورين، وكفر قليل، جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس في تصريح نقلته وكالة (وفا) ان قوات الاحتلال اودعت مخططاً يقضي بالاستيلاء على 511 دونما من حوض رقم 15 في المناطق المسماة خلة الشيخ احمد والمشالح، من اراضي قرى بورين وعراق بورين وكفر قليل؛ بهدف توسعة مستوطنة (براخا).

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
سورية : بيان مكة لا يعبر إلا عن تبعية الدول المشاركة لسادتها في الغرب
وزير دفاع الصين: سنقاتل أمريكا حتى النهاية
جيش الكيان الصهيوني يجدد اعتداءاته على لبنان وينتهك مياهه الاقليمية
مقتل ثلاثة مدنيين برصاص مجهولين في محافظة ديالي شرق العراق
الحكومة الفنزويلية تحذر المعارضة من فتح مكاتب قنصلية "باطلة" في الخارج
آلاف الجزائريين يشيعون الناشط الحقوقي كمال الدين فخار
المجلس العسكري السوداني: حكومة مدنية حاليا تعني الفوضى
الصين تحذر كندا من تداعيات تسليم مديرة بشركة (هواوي) للولايات المتحدة
الهند تقلل من قرار ترامب إنهاء منحها معاملة تجارية تفضيلية
مصرع 12 شخصاً على يد مسلح في مدينة فرجينيا بيتش غرب الولايات المتحدة
العدوان السعودي على اليمن
الغزاة والمرتزقة يكثفون خروقاتهم لاتفاق الحديدة وإصابة خمسة مواطنين بتعز
[02/يونيو/2019]
طيران العدوان يشن غارتين على منطقة قاع الجامع في محافظة إب
[02/يونيو/2019]
الرئيس المشاط يعزي في وفاة فواز حسن باعوم
[01/يونيو/2019]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية سنحان
[01/يونيو/2019]
قوى العدوان تخرق اتفاق الحديدة باستهداف الأحياء السكنية
[01/يونيو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by