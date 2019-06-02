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آخر تحديث: الأحد، 02 - يونيو - 2019 الساعة 02:48:28م
وزير الخارجية يهنئ نظيره الإيطالي بالعيد الوطني
بعث وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله، برقية تهنئة إلى وزير خارجية جمهورية إيطاليا اينزو موافيرو ميلانيزي، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.
وزير دفاع الصين: سنقاتل أمريكا حتى النهاية
أعلن وزير الدفاع الصيني ، وي فنغ خه، اليوم الاحد بأن بلاده ستقاتل أمريكا حتى النهاية, على خلفية تنفيذها عمليات في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه , ومحاولة فصل تايوان عن الصين .
تراجع أسعار النفط وخام برنت يهبط الى اقل من 67 دولار للبرميل
تراجعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمائة اليوم الجمعة .. متجهه صوب أكبر انخفاض شهري لها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني مع اتساع نطاق النزاعات التجارية وعودة إنتاج الخام الأمريكي إلى مستويات قياسية.
بتغلبه على توتنهام في النهائي.. ليفربول يحرز كأس دوري أبطال اوروبا
تغلب ليفربول الانجليزي على مواطنه توتنهام في نهائي دوري الابطال الاوروبي الذي اقيم في مدريد، بهدفين لصفر ليحقق بذلك لقبه السادس في هذه البطولة.
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وزير الخارجية يهنئ نظيره الإيطالي بالعيد الوطني
[02/يونيو/2019]
صنعاء- سبأ:
بعث وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله، برقية تهنئة إلى وزير خارجية جمهورية إيطاليا اينزو موافيرو ميلانيزي، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.
سبأ
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