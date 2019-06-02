وزير دفاع الصين: سنقاتل أمريكا حتى النهاية أعلن وزير الدفاع الصيني ، وي فنغ خه، اليوم الاحد بأن بلاده ستقاتل أمريكا حتى النهاية, على خلفية تنفيذها عمليات في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه , ومحاولة فصل تايوان عن الصين .