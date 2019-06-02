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  رياضة
اختتام بطولة الشهيد الصماد الرياضية للقدم والطائرة بمديرية السبعين
[02/يونيو/2019] صنعاء - سبأ:
اختتمت بمديرية السبعين بأمانة العاصمة بطولة الشهيد الرئيس صالح الصماد الرياضية الرمضانية لكرة القدم والكرة الطائرة.

وشارك في البطولة التي نظمتها على مدى 20 يوماً ثلاثين فريقا حيث حقق فريقا إيصال والشهيد حميد الذيباني المركز الأول في فئة الشباب والأشبال لكرة القدم.

فيما أحرز فريق الشهيد جمال الطيري المركز الأول في منافسات الكرة الطائرة, وحل فريق الشهيد أسامة الشظبي بالمركز الثاني.

وكرم مدير مكتب التربية والتعليم بالأمانة زياد الرفيق الفرق الفائزة بالمراكز الأولى, إضافة إلى الحكام واللجنة المنظمة واللاعبين المثاليين .. مشيداً بمستوى التنظيم والاعداد لهذه البطولة.

وأكد الرفيق ضرورة دعم البطولات الشبابية والأنشطة الرياضية والالعاب المختلفة بأمانة العاصمة بما من شأنه صقل وتنمية المهارات والقدرات الشبابية .. مثمناً دعم رجال الأعمال لمثل هذه البطولات والانشطة الشبابية.
سبأ
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