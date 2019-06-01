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زكاة الفطر في محافظة إب تستهدف أكثر من 14 ألف حالة
[02/يونيو/2019]  إب ـ سبأ:
 اقر اجتماع بمحافظة إب أمس صرف زكاة الفطر على الفقراء والمساكين في كافة المديريات، ابتداءا من اليوم، عبر اللجان المشكلة والمكونة من مدراء المديريات ومدراء فرع هيئة الزكاة واللجان الإشرافية المساعدة لأعمال حصر المستحقين للزكاة بالمحافظة.

كما اقر الاجتماع  برئاسة  مدير عام فرع الهيئة العامة للزكاة بالمحافظة علي الجبري وضم عضوا اللجنة الإشرافية للحصر عامر أشرف ومحمد النقيب ، ومدراء فروع الهيئة بالمديريات ، إلزام كافة المديريات تسليم كشوفات الحصر التي سيتم الصرف بموجبها .
  وفي الاجتماع  أوضح  الجبري أن اجمالي المستحقين الذين سيتم صرف زكاة الفطر لهم والتي ستستمر حتى قبل صلاة عيد الفطر يبلغ 14 ألفا و200 حالة في مختلف المديريات  وبمبلغ وقدرة 213 مليون ريال.
واشار إلى أنه  سيتم صرف مبلغ 15 الف ريال للحالة الواحدة المستحقة   والمستهدفة من الفقراء والمساكين، حاثا جميع اللجان على ايصالها  إلى كافة مستحقيها وتحقيق المقاصد الشرعية من تحصيلها وتوزيعها وفق الفرائض الشرعية للتخفيف من حدة الفقر ،وتحقيق مبدأ التكافل والتراحم الاجتماعي .
 
وشدد علي ضرورة استشعار جميع المكلفين الذين عليهم زكاة بالمسئولية الدينية وسرعة اخراج ماعليهم من زكوات وتسليمها لفروع هيئة الزكاة بمركز المحافظة والمديريات كونها ركنا أساسيا من أركان الإسلام .

فيما أوضح عضوا اللجنة الاشرافية أشرف والنقيب أن اللجان المكلفة بصرف زكاة الفطر قد استكملت كافة التحضيرات والترتيبات لتنفيذ صرف زكاة الفطر في موعدها المحدد وبما يحقق المقاصد الشرعية في تنفيذها وايصالها لمستحقيها .

وأكدا اهتمام رئاسة الهيئة العامة للزكاة في تنفيذ هذه الشعيرة الدينية وفق المعايير المحددة لها وصرفها في مصارفها الثمانية.
سبأ
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