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مؤسسة إنجيلا تدشن حملة توزيع سلال غذائية بالحديدة
[02/يونيو/2019]
الحديدة - سبأ:

دشنت مؤسسة إنجيلا للتنمية والشراكة الإنسانية، أمس بمحافظة الحديدة الحملة الخيرية الإنسانية الخيرية التي تنفذها بالشراكة مع مؤسسة النور وبدعم من عدد من الصرافين اليمنيين.
وذكرت منسقة المؤسسة بالمحافظة حياة حكمي أن الحملة تهدف  توزيع  250 سلة غذائية متكاملة على أسر النازحين والأسر الأشد فقرا في مديريات الحالي والميناء والحوك .
وثمنت حكمي دعم الصرافين المساهمين في هذه الحملة ، داعية رجال المال والأعمال وفاعلي الخير إلى دعم برامج المؤسسة الإنسانية للتخفيف من معاناة النازحين والمتضررين من العدوان والحصار.

سبأ
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