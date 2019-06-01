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قحيم يدشن مشروع توزيع زكاة الفطر لمستحقيها بالحديدة
[02/يونيو/2019]
الحديدة - سبأ:

دشن القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم ، أمس مشروع توزيع الزكاة في مصارفها في حارة جبل النار بمديرية الحالي ، والذي يستمر إلى قبل صلاة العيد.
ويستهدف مشروع الزكاة الفئات الأشد فقرا  والاكثر احتياجا بحسب الكشوف التي تم الرفع بها والتي تندرج تحت مصارف الزكاة الثمانية التي حددت المستحقين.
وأشار قحيم إلى أن المشروع الذي ينفذ تحت شعار " اغنوهم في هذا اليوم" يأتي بناء على توجيهات القيادة السياسية، التي حثت على الإعداد والتهيئة من أجل العمل بالميدان لإيصال زكاة الفطر يدا بيد لكافة المستحقين لها وبحسب مصارف الزكاة المحددة.
وأشاد القائم بالأعمال بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للزكاة من أجل تحصيل وايداع الموارد الزكوية في حساب الهيئة خلال الفترة المحددة لكي يتسنى دفعها لمستحقيها .
فيما أوضح مدير فرع الهيئة بالمحافظة جمال الحميري أن العمل يسير بصورة متناهية من أجل إتمام عملية الصرف للفئات التي تم تحديدها في كافة مديريات المحافظة.
الى ذلك أشار مشرف المحافظة أحمد البشري في كلمته أن هذا المشروع يندرج من ضمن المشاريع التي يجب أن توليها الجميع اهتماما كونها تستهدف الفئات الأشد فقرا في المجتمع.
وأكد أهمية تكاتف الجميع لمد يد العون للمستهدفين من الزكاة نظرا لظروفهم الصعبة خصوصا في هذه الفترة التي يمر بها الوطن من عدوان ظالم وحصار جائر.

سبأ
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