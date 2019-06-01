رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بتغلبه على توتنهام في النهائي.. ليفربول يحرز كأس دوري أبطال اوروبا مدريد - سبأ:

تغلب ليفربول الانجليزي على مواطنه توتنهام في نهائي دوري الابطال الاوروبي الذي اقيم في مدريد، بهدفين لصفر ليحقق بذلك لقبه السادس في هذه البطولة.



كانت المباراة سريعة للغاية من جانب فريق ليفربول الذي نجح في الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 2 من عمر اللقاء بعد أن سدد ساديو ماني كرة قوية اصطدمت بيد مدافع توتنهام، ونجح اللاعب المصري محمد صلاح في تسجيل هذه الركلة ليجعل فريقه يتقدم مبكراً في هذه المباراة.



وبعد هذا الهدف ظل التفوق لصالح الريدز بعد تهديد مرمى توتنهام في عدد من الكرات الخطيرة إلا أن هذا التفوق لم يستمر طويلاً بعدما استحوذ لاعبي توتنهام على الكرة، وتمكنوا من صناعة عدد من الهجمات على مرمى ليفربول إلا أن دفاعات الريدز تمكنت من التصدي لكل هذه الهجمات ببراعة.



وعلى الرغم من استحواذ الديوك على أحداث الشوط الأول إلا أنه انتهى بتقدم ليفربول بهدف دون رد، وكان الشوط الثاني مغايراً تماماً عن الأول بعدما سيطرت السرعة والإثارة على أحداث هذا الشوط بصفة خاصة من فريق توتنهام.



ونجح الديوك في الوصول إلى مرمى ليفربول في العديد من الهجمات الخطيرة إلا أن دفاعات الريدز ظلت متفوقة على هجمات توتنهام، وفي المقابل اعتمد لاعبي الريدز على الهجمات المرتدة السريعة التي شكلت خطورة كبيرة على مرمى توتنهام عن طريق صلاح وماني.



وشهدت الدقيقة 87 تمكن اللاعب ديفوك اوريجي من تسجيل الهدف الثاني لصالح ليفربول من تسديدة قوية سكنت شباك الحارس ليعلن تتويج فريقه بسادس ألقاب بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما انتهت المباراة بفوز ليفربول بهدفين نظيفين.

سبأ [02/يونيو/2019]سبأ