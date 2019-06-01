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مسيرة حاشدة لأبناء المربع الشمالي بمحافظة إب إحياء ليوم القدس
[01/يونيو/2019]
إب - سبأ :

خرج أبناء مديريات يريم والرضمة والسدة بمحافظة إب ، في مسيرة حاشدة إحياء ليوم القدس العالمي .



وفي المسيرة التي تقدمتها قيادات السلطة المحلية في تلك المديريات أكد المشاركون أن من يقود العدوان على هذا الشعب هو نفسه من يسعى لإنهاء وتصفية القضية الفلسطينية، وأن الشعب اليمني في تصديه لهذا العدوان يدافع عن كرامة الأمة والقضية الفلسطينية .



وأشاروا في بيان صادر عن مسيرة الجماهيرية إلى أن القدس وفلسطين العربية الإسلامية ستظل القضية الأولى للأمة الإسلامية مهما تخاذلت الأنظمة العميلة وسعت بالتحالف مع أمريكا واليهود لإخضاع الشعوب وتركيعها .



وشدد المشاركون على ضرورة التحرك الجاد والفاعل لإحياء القضية وتهيئة الأمة لمواجهة الصهاينة المحتلين وتحرير كامل المقدسات في فلسطين .



وعبر المشاركون عن رفضهم القاطع لما يسمى بصفقة ترامب التي يحاولون من خلالها إيهام المسلمين بسعيهم نحو السلام في حين أنه يعد مشروع لتصفية القضية الفلسطينية .



وجددوا العهد للأقصى وفلسطين بتحريرها من دنس الصهاينة المحتلين وتطهير الاراضي العربية والإسلامية من عملاء اليهود .

سبأ
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