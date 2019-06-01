جمعية الرعاية الإسلامية تسهم في إفطار أكثر من 18 ألف شخص بصنعاء

صنعاء - سبأ :

نفذت جمعية الرعاية الإسلامية ـ دولة الكويت مشروع إفطار الصائم في اليمن من خلال توفير وجبات غذائية متكاملة تم توزيعها في العاصمة صنعاء في شهر رمضان بإشراف العون المباشر مكتب اليمن.



استهدف المشروع هذا العام 18 ألفاً و 200 شخص من الأسر التي تقع تحت خط الفقر والأيتام والنازحين .



وأوضحت نائب مديرة مكتب العون المباشر في اليمن سارة بازرعة أن جمعية الرعاية الإسلامية من الجمعيات السباقة في تنفيذ إفطار الصائم في اليمن منذ تسع سنوات إلى جانب تمويلها لعدد من المشاريع الموسمية والتنموية والإغاثية الأخرى، مثمنة الدور الرائد والدعم المستمر المقدم من جمعية الرعاية الإسلامية للعمل الخيري والإنساني في اليمن .



وأشارت إلى أن هذا المشروع يجسد روح الأخوة والتكافل الاجتماعي والترابط بين الشعبين الشقيقين في الكويت واليمن وهدف إلى تخفيف معاناة الأسر اليمنية وظروفها الصعبة خاصة في شهر رمضان، مؤكدة نجاح المشروع في تحقيق أهدافه هذا العام والأعوام الماضية.



وذكرت بازرعة أن الأوضاع في اليمن تتطلب تجاوباً ودعماً يرتقي إلى مستوى المأساة الإنسانية للحد من معاناة الأهالي، مشيرة إلى حرص العون المباشر على الشراكة مع الجمعيات والمؤسسات لتنفيذ المشاريع الإغاثية والتنموية وإيصال المساعدات للمحتاجين في اليمن.



وعبرت عن الشكر للمتطوعين والشركاء المحليين في تنفيذ المشروع وتلبية احتياجات الفئات المستهدفة من الغذاء خلال الشهر الفضيل.



من جهتها أوضحت منسقة مشروع إفطار الصائم بمكتب العون المباشر ندى العزي أن المشروع تضمن توزيع ألفين و 600 وجبة غذائية متنوعة على 18 ألفاً و 200 شخص من الأسر الأشد فقراً والأيتام والنازحين وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث وبالتعاون مع مؤسسة آمالنا الاجتماعية التنموية .







[01/يونيو/2019]سبأ