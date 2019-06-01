[01/يونيو/2019]
بيروت – سبأ :
جدد جيش الكيان الصهيوني اعتداءاته على لبنان بانتهاك زوارقه الحربية المياة الاقليمية اللبنانية .
وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان نشرته الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية للاعلام اليوم السبت "أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 30/5/2019 الساعة 18.42، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 200 متر ولمدة دقيقتين".
واضاف البيان ان زورق معادي مماثل اقدم على خرق المنطقة البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالي 200 مترا ولمدة 5 دقائق.
واشار البيان الى ان متابعة موضوع الخرقين مازالت محل متابعة بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.
سبأ