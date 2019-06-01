الرئيس المشاط يعزي في وفاة فواز حسن باعوم بعث الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة فواز حسن باعوم، إثر مرض عضال ألمَّ به، بعد حياة حافلة بالعمل السياسي. الاتحاد الاوربي يعلن رفضه لسياسية الاستيطان للكيان الصهيوني أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم السبت رفضه الشديد لسياسة الاستيطان المتبعة من قبل الكيان الصهيوني , عقب اعلانه نشر مناقصة لبناء أكثر من 800 وحدة استيطانية في القدس الشرقية. تراجع أسعار النفط وخام برنت يهبط الى اقل من 67 دولار للبرميل تراجعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمائة اليوم الجمعة .. متجهه صوب أكبر انخفاض شهري لها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني مع اتساع نطاق النزاعات التجارية وعودة إنتاج الخام الأمريكي إلى مستويات قياسية. وحدة صنعاء يتوج بلقب بطولة الملتقى الرمضاني لكرة القدم توج فريق وحدة صنعاء بلقب بطولة كرة القدم للكبار التي أقيمت ضمن ملتقى الوحدة الرمضاني الثالث، وذلك بفوزه على الأهلي بهدفين مقابل هدف في ختام الجولة السابعة والأخيرة.