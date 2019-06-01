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قبائل بني حشيش تسير قافلة عيدية للمرابطين في الجبهات
[01/يونيو/2019]
صنعاء  - سبأ :

سيرت قبائل بني حشيش محافظة صنعاء اليوم قافلة عيدية  دعما واسنادا للجيش واللجان الشعبية المرابطين في الجبهات تحت شعار "أعيادنا جبهاتنا" .


وأثناء تسيير القافلة التي شملت ملابس وجعالة عيدية ومواد غذائية .. أكد مشائخ وأعيان ووجهاء بني حشيش الاستمرار في دعم الجبهات بقوافل العطاء حتى تحقيق النصر.. معتبرين ذلك أقل ما يمكن تقديمه لمن يقدمون أرواحهم دفاعا عن الوطن .

وأكد الشيخ أحمد قايد زهير والشيخ ناجي العدار الاستعداد بذل الغالي والنفيس دفاعا عن الأرض والعرض والسيادة الوطنية.. داعين قبائل اليمن إلى بذل المزيد من قوافل العطاء والرجال والتحرك إلى ميادين العزة والكرامة للدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.

وأكد بيان صادر عن القافلة تلاه مدير إدارة الوعظ والإرشاد بمكتب الأوقاف بالمحافظة راجح الحنمي، دعم ومساندة بني حشيش للجيش واللجان الشعبية.

وأدان الجرائم البشعة التي يرتكبها طيران العدوان واستهدافه للأحياء السكنية والمدنيين .. لافتا إلى أن هذه الجرائم تعكس غطرسة وتخبط دول العدوان والتي تتكبد الخسائر على أيادي الجيش واللجان في ميادين الصمود .

وحيا البيان الانتصارات التي تحققها القوة الصاروخية والطيران المسير والضربات الرادعة ضد قوى العدوان .

وأكدت قبائل بني حشيش الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة.. مستنكرين انعقاد القمم من قبل بعض الأنظمة الخليجية للترويج لما يسمى بصفقة القرن وبيع القضية الفلسطينية والمقدسات.

سبأ
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