عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مقتل ثلاثة مدنيين برصاص مجهولين في محافظة ديالي شرق العراق بغداد – سبأ :



قُتل ثلاثة مدنيين برصاص مجهولين في إحدى قرى محافظة ديالي شرق العراق اليوم السبت، فيما تمكنت الاستخبارات العسكرية من اعتقال مجموعة مكونة من مسلحين ينتمون إلى تنظيم (داعش) .



وقال الناطق الاعلام باسم شرطة ديالى العقيد غالب العطية وفقاً لوكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) "إن ثلاثة مدنيين قتلوا بنيران مجهولين قرب قرية أبو خنازير في أطراف بلدة أبي صيدا (25كم) شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالي".



وأوضح العقيد العطية أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادث لكشف ملابسات الهجوم وكيفية وصول المسلحين إلى المنطقة.



من جهةٍ أُخرى، أعلنت الاستخبارات العسكرية إلقاء القبض على مجموعة مسلحة، بينهم محكوم بالإعدام في محافظة ديالي.



وقالت في بيان "إن مفارز (مجموعات) مديرية الاستخبارات ألقت القبض على مجموعة مسلحة مكونة من أربعة عناصر ينتمون إلى ما يسمى (ولاية ديالي) في التنظيم المتطرف، بينهم أحد المحكومين بالإعدام غيابياً، وذلك لقيامه بعدة أعمال إرهابية توزعت بين القتل والتهجير والاختطاف والتسليب ومقاتلة قواتنا الأمنية".



وأضاف البيان ان المعتقلين من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض صادرة وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.



سبأ [01/يونيو/2019]سبأ