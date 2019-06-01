قافلة غذائية من أبناء بعدان بإب لأسر المرابطين في الجبهات

إب - سبأ :

قدم أبناء مديرية بعدان بمحافظة اب اليوم قافلة غذائية دعما لأسر المرابطين في الجبهات تسلمتها مؤسسة يمن ثبات.



ونوه محافظ إب عبدالواحد محمد صلاح بدور أبناء مديرية بعدان في البذل والعطاء المستمر لأسر المرابطين عرفانا بالتضحيات التي يسطروها في الدفاع عن الوطن ومواجهة العدوان.



وأوضح أن أحرار إب سيقدمون الغالي والرخيص دعما للمرابطين ورفدا للجبهات حتى تحقيق النصر المؤزر.



من جانبه اعتبر مدير مديرية بعدان بشير راجح، هذه القافلة جزء من الوفاء لمن يقدمون أرواحهم رخيصة دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره.





وحيا عطاء أبناء بعدان وتقديمهم للعديد من قوافل العطاء دعما للجيش واللجان الشعبية في صد العدوان وتسيير قوافل من الرجال إلى الجبهات.



[01/يونيو/2019]سبأ