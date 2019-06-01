الرئيس المشاط يعزي في وفاة فواز حسن باعوم

صنعاء 1 - سبأ :

بعث الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة فواز حسن باعوم، إثر مرض عضال ألمَّ به، بعد حياة حافلة بالعمل السياسي.



وأشاد الرئيس المشاط في برقية العزاء التي بعثها إلى والد الفقيد حسن باعوم رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي وإلى شقيقه فادي حسن باعوم وكافة آل باعوم، بمناقب وصفات وأدوار الفقيد، حيث قضى جُل حياته في خدمة الوطن.



وأشار إلى أن الفقيد فواز باعوم كان مناضلاً وسياسياً محنك وكان أحد قيادات الحراك السلمي الجنوبي.



وعبر الرئيس المشاط عن خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد وأصدقائه ومحبيه في هذا المصاب .. سائلا العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .



" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

[01/يونيو/2019]سبأ