محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين مشروع توزيع المساعدات للأطفال المستضعفين بذمار ذمار - سبأ :

دشن محافظ ذمار محمد حسين المقدشي اليوم مشروع توزيع مساعدات للأطفال المستضعفين ضمن أنشطة مشروع إدارة الحالة الذي ينفذه مكتب الشؤون الاجتماعية بالشراكة مع بعض منظمات المجتمع بالمحافظة بتمويل من منظمة اليونيسيف.



وفي التدشين، أشاد المحافظ المقدشي بجهود مكتب الشؤون الاجتماعية في الاهتمام بقضايا الأطفال ودعم أسرهم وبما يسهم في تحسين المستوى الاقتصادي للأسرة ومكافحة الفقر.



ولفت إلى أهمية تكثيف برامج التدريب والتأهيل للنساء والدفع بهن لتكوين مشاريع صغيرة مدرة للدخل بما يسهم في رفد السوق باحتياجاته من المنتجات الحرفية ويحد من فاتورة الاستيراد.



وأشار إلى أن الاهتمام بالتنمية الاقتصادية يبدأ من بناء القدرات وتأهيل وتدريب الشباب والمرأة والدفع بهم نحو الإنتاج ومنافسة المنتج المستورد.



فيما أشار مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل خالد سيف المقدشي إلى أن المشروع يستهدف ١٦٣ من أسر الأطفال المستضعفين.



وبين أن المكتب يقوم بتزويد الأسر بعدد من المتطلبات لتنفيذ مشاريع صغيرة مثل مكائن خياطة وأقمشة وملابس جاهزة ومعامل حياكة المعاوز وإكسسوارات وأدوات تجميل وتطريز ومقاصف.



ولفت المقدشي أن المشروع يهدف إلى تمكين الأسر اقتصاديا وتحسين أوضاعها المعيشية بما يجعلها قادرة على الإنفاق على أطفالها.

سبأ [01/يونيو/2019]سبأ