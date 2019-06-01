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آخر تحديث: السبت، 01 - يونيو - 2019 الساعة 11:33:54م
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الحكومة الفنزويلية تحذر المعارضة من فتح مكاتب قنصلية "باطلة" في الخارج
[01/يونيو/2019]
كاراكاس – سبأ :

حذرت الحكومة الفنزويلية اليوم السبت المعارضة من أي مشروع لفتح "مكاتب قنصلية باطلة" في الخارج، وتوعدت بفرض "عقوبات" عليها.


وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان لها ان إنشاء هذا المكاتب باطلة وغير مسموح لها بإدارة الأعمال القنصلية وتهدف إلى "إظهار أنّ أعمالها ذات قيمة أو أثر قانونيين".

وأكدت الوزارة أنّ "المستندات الفنزويلية المقبولة في العالم أجمع هي الصادرة عن السلطات الحكومية الأصيلة".

وحذّر البيان من أنّ "تحوير المستندات وتزوير الأختام الرسمية يعدّان أفعالاً جنائية تخضع للعقوبات".

ويأتي ذلك في اطار الازمة السياسية التي تشهدها فنزويلا عقب اعلان رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) خوان غوايدو نفسه في كانون الثاني/يناير رئيساً بالوكالة، وتأييد ذلك من قبل نحو 50 دولة.

وتقول المعارضة إنّ الانتخابات الرئاسية التي جرت في أيار/مايو 2018 وسمحت للرئيس نيكولاس مادورو بالبقاء في السلطة، مزوّرة.

سبأ
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