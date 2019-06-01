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لقاء قبلي في النادرة بإب في يوم القدس العالمي
[01/يونيو/2019]
إب - سبأ :



نظمت بمديرية النادرة بمحافظة إب لقاء قبلي لإحياء يوم القدس العالمي.

وأكد المشاركون في اللقاء الذي حضره مدير المديرية خالد الكهالي وأمين محلي المديرية أحمد مشرح، أن القضية الفلسطينية ستظل القضية الأولى والمركزية للأمة الإسلامية .. منددين بتخاذل وعمالة بعض الأنظمة العربية وتآمرها على القضية الفلسطينية.

وأكد بيان صادر عن اللقاء الرفض القاطع لما يسمى بصفقة ترامب والتي يسعى من خلالها النظام الأمريكي لطمس القضية الفلسطينية.

وأشار البيان إلى المخططات التي تقودها دول الاستكبار مع عملائهم بالمنطقة .. لافتا إلى أن ما يحدث في اليمن من عدوان وحصار، هو امتداد لتلك المخططات.

وأكد البيان أن تحرير القدس من دنس المحتل الصهيوني هو ما ينبغي أن يكون أولوية لدى الشعوب العربية والإسلامية.

سبأ
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