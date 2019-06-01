آلاف الجزائريين يشيعون الناشط الحقوقي كمال الدين فخار

الجزائر – سبأ :



شيع آلاف الجزائريين في العاصمة الجزائرية اليوم السبت الناشط الحقوقي كمال الدين فخار الذي توفي الثلاثاء في مستشفى البليدة، بعد نقله في حالة غيبوبة من سجن غرادية جنوب البلاد بعد ان أضرب عن الطعام منذ توقيفه في 31 مارس/آذار، بتهمة المساس بأمن الدولة.



وذكرت وسائل الاعلام الجزائرية المشيعين كرموا خلال مظاهرات امس الجمعة الأسبوعية التي تشهدها الجزائر منذ أسابيع، هذا الطبيب البالغ من العمر 54 عاماً .. محملين السلطة مسؤولية وفاته.



ودفن فخار المدافع عن الأقلية المزابية الأمازيغية، في مقبرة العالية في العاصمة الجزائرية.



وتوافد المشيعون طوال ساعتين لحمل نعشه الذي وُضعت عليه صورة لفخار، بمشاركة حشد من النواب والناشطين.



وتوفي فخار في 28 مايو/أيار في مستشفى البليدة بعدما نُقل إليه "في حالة غيبوبة" من جناح المساجين في مستشفى غرداية (نحو 480 كيلومتر جنوب العاصمة)، وفق محاميه صالح دبوز.



وتم توقيفه في 31 مارس/آذار بتهمة "المساس بأمن الدولة"، ونفذ منذ ذلك التاريخ إضراباً عن الطعام.



وسبق لكمال الدين فخار أن حكم بالسجن لعامين لاتهامه ب"المساس بأمن الدولة"، وأفرِج عنه في يوليو/تموز 2017. وكان بين أبرز الناشطين الذي جرى توقيفهم في أعقاب أحداث العنف التي شهدها وادي مزاب (تعد مدينة غرداية أبرز مدنه) في 2015م، والتي وقعت بين عرب وأمازيغ.

[01/يونيو/2019]سبأ