[01/يونيو/2019]
المحويت - سبأ :
نظمت بمديرية شبام كوكبان محافظة المحويت أمسيتان بمناسبة يوم القدس العالمي.
حيث نظم أبناء قرية مقسم بعزلة الأهجر أمسية، أكدت رفض تهويد القدس تحت مسمی صفقة ترامب لتصفية حق الشعب الفلسطيني والتماهي مع المخططات الجديدة للكيان الصهيوني.
فيما أشارت أمسية بقرية المعين عزلة الأهجر إلی أهمية توحيد صفوف الأمة لاستعادة الأراضي الفلسطينية المغتصبة والحفاظ علی المقدسات الإسلامية.
وفي الأمسيتين بحضور عدد من القيادات الأمنية ومسئولي المديرية، جددت الكلمات التأكيد على وقوف الشعب اليمني إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضية الأمة المركزية.
سبأ