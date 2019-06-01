محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أيادي الرحمة تدشن مشروع كسوة العيد للأيتام وذوي الاحتياجات بمدينة ذمار ذمار - سبأ :

دشن محافظ ذمار محمد حسين المقدشي اليوم توزيع كسوة العيد ومبالغ عيدية على ثلاثة آلاف طفلا من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة ذمار ضمن مشروع "تفريج كربة" والذي تنفذه مؤسسة أيادي الرحمة الخيرية التنموية.



وخلال التدشين بحضور وكيل المحافظة محمد محمد عبدالرزاق ومدير مديرية مدينة ذمار محمد أحمد السيقل .. أكد المحافظ المقدشي أهمية تبني مثل هذه المشاريع الخيرية في التخفيف من آثار الأزمة الإنسانية جراء العدوان.



وأشاد بالجهود الإنسانية لمؤسسة أيادي الرحمة ودورها مساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة.. داعيا منظمات المجتمع وفاعلي الخير إلى المبادرة ومد يد العون للمحتاجين والنازحين ورسم الفرحة على وجوه الأيتام والمعاقين والمكفوفين .



فيما أكد مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل خالد المقدشي، أهمية هذه المشاريع في تعزيز التكافل الاجتماعي ومساعدة المحتاجين والأسر الفقيرة للتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد .



بدوره أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة أيادي الرحمة محمد الغليبي أن المشروع يشمل توزيع ملابس أطفال وعيدية على ثلاثة آلاف طفلا من الأسر الفقيرة والأيتام.



وأشار إلى أن المشروع يأتي ضمن أنشطة المؤسسة التي تنفذها خلال شهر رمضان وتستهدف الآلاف من الأسر الفقيرة والمحتاجة بدعم فاعلي خير.



سبأ [01/يونيو/2019]سبأ