محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بنك الكساء يدشن مشروع كسوة العيد لخمسة آلاف أسرة بتمويل هيئة الزكاة صنعاء - سبأ :

دشن بنك الكساء بأمانة العاصمة اليوم، مشروع كسوة العيد "كالبنيان" لخمسة آلاف أسرة بتمويل الهيئة العامة للزكاة.



وفي التدشين أشار أمين العاصمة حمود عٌباد إلى عظمة وحكمة التشريع الإلهي لفريضة الزكاة وإخراجها ودفعها لمستحقيها.



ولفت إلى أن الهيئة العامة للزكاة دشنت قبل أيام مشروع خاص بالفقراء والمساكين وتوزيع سلال غذائية لأسر المرابطين وقبله فئة المعسرين .. داعيا الخيرين ورجال الأعمال والتجار والمقتدرين إلى الإهتمام بالفقراء ليس في شهر رمضان ولكن على مدار العام.



من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان أن مشروع كسوة العيد يأتي ضمن مشاريع الهيئة لصرف الزكاة في مصارفها الشرعية الثمانية.



ونوه بمستوى الأداء والتنظيم وكل من ساهم في إنجاح هذا المشروع ووصوله إلى المستحقين.



بدوره أشار رئيس مجلس أمناء بنك الكساء محمد عبدالله الآنسي إلى أن البنك يسعى من خلال هذه المشاريع تعزيز التكافل الاجتماعي وإدخال الفرحة في نفوس أسر الفقراء.



وأشاد بدور ودعم الهيئة العامة للزكاة التي مولت هذا المشروع الخيري.



حضر التدشين وكيل الهيئة العامة للزكاة المساعد محمد حيدرة والمدير التنفيذي لبنك الكساء نهى العريفي ونائب مدير مجموعة الكبوس محمد الكبوس وعدد من المعنيين.

سبأ [01/يونيو/2019]سبأ