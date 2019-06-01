محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ ذمار يؤكد أهمية دور الشباب في البناء ومواجهة التحديات ذمار - سبأ :

أكد محافظ ذمار محمد حسين المقدشي، أهمية دور الشباب في البناء والتنمية ومواجهة التحديات والعدوان.



وأشار المحافظ المقدشي خلال اختتام المسابقات الثقافية الرمضانية التي نظمها مركز تدريب الشباب بدعم فرع الهيئة العامة للزكاة بذمار وإشراف الوحدة التربوية بحضور وكيلي المحافظة فهد المروني وعباس العمدي وعضو مجلس الشورى عبده العلوي، إلى أهمية هذه المسابقات في تعزيز التنافس بين الشباب وتشجيع الأعمال الإبداعية وإبراز المواهب .



ولفت إلى أن تزامن المسابقات الثقافية الشبابية مع فعاليات يوم القدس العالمي يكتسب أهمية في تعزيز التمسك بالقضية الفلسطينية والتصدي للمؤامرات الأمريكية الصهيونية.



وأشار إلى أن التذكير بالشهداء ضمن هذه المسابقات دليل على عظمة التضحيات التي قدموها في مواجهة تحالف العدوان الذي استهدف كل مناحي الحياة.



وحث محافظ ذمار، فرع الهيئة العامة للزكاة على التوسع في دعم الأنشطة الشبابية والمجالات العلمية .. مبينا أن أبناء ذمار سباقون في الفعاليات الوطنية والعلمية والدينية ومنها الكثير من العلماء الذين تميزوا في مختلف صنوف العلم والمعرفة.



فيما أكد مدير فرع الهيئة العامة للزكاة ماجد التينه اهتمام الهيئة بالشباب لاسيما المبدعين وأصحاب المواهب والإنتاج .. مشيرا إلى أن لدى الهيئة برامج خاصة بالمشاريع الشبابية الإنتاجية.



بدوره أشار ممثل الوحدة التربوية إبراهيم العمدي إلى أن المسابقات تأتي في إطار الأنشطة التربوية والثقافية والشبابية الخاصة ببناء قدرات الشباب وفق منهجية وطنية سلمية.



من جانبه أوضح مدير مركز تدريب وتأهيل الشباب منير الشاهري أن المسابقات الثقافية الرمضانية تضمنت العديد من الأنشطة الإبداعية خلال 14 يوما بمشاركة 18 فريقا .



وقد حقق فريق الشهيد محمد الشلم المركز الأول وفريق الشهيد عبداللطيف مجلي ثانيا، فيما حل فريق الشهيد نبيل المروني بالمركز الثالث، وجاء فريق المتفوقين بالمركز الرابع، بينما حصل فريق الشهيد الرئيس صالح الصماد على لقب الفريق المثالي في المسابقة.



حضر الاختتام مدير إدارة الرقابة بمكتب التربية علي العمدي ومدير الأنشطة خالد النجيمي.

سبأ [01/يونيو/2019]سبأ